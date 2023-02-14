Anson Lo情人節冧神徒　「BB」出世關古巨基事？

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）上月推出自家服裝品牌「ALLOVER」後，受「神徒」（粉絲暱稱）追捧，今日（14日）趁情人節在尖沙咀相約粉絲聚會，吸引逾千粉絲共度浪漫佳節，場面墟冚。現場AL不停跟粉絲打招呼說早晨，稱自己未吃早餐好肚餓。之後與粉絲影大合照，他使出冧招問粉絲有冇掛念他，又指辛苦大家了。現場粉絲大叫要他身上的衞衣及向偶像示愛「我愛你」，AL還有花收，冧爆祝大家情人節快樂。

他分享首次做品牌是零經驗，多得古巨基夫婦出手相助，知道每件衫都得來不易，及花上很多時間，因要兼顧做歌、拍戲、拍劇，故不夠時間用，惟有不瞓覺。

昨日他至今朝連踩32小時為拍新歌MV，透露是一首跳唱歌，似開心派對，MV 2月尾推出。受訪時稱32小時不眠不休，未算最攰，笑稱4年來屬中規中矩，未破最長紀錄。提到腰患嚴重，他直認患有風濕，要定期做針灸和推拿。提到「BB」（品牌）出世，他表示沒有想過做一個品牌會如此辛苦，由選布、落廠和選紙袋，要花好多時間，問可有想過幾時回本？「未諗，一開始諗就算賺得少都做，因為我好鍾意時裝，想出自己品牌，想做出100%自己鍾意嘅衫。（想建立自己時裝王國？）想做自己嘅時裝品牌，想走長遠，想唔識我嘅人都會着，今日見到粉絲着好開心。」

他表示做時裝過程中獲古巨基夫婦幫手，知道他們時裝經歴較多，吃過餐飯及傾過4、5次後，感覺好投契，AL表示之後會請食飯及預留多套服裝送基仔答謝。早前欣宜呻未收到AL送衫，他笑言欣宜在留衫名單中居很高位置，「叫我留一件佢着得落嘅衫畀佢。」

創立品牌亦遇上波折，有指其Logo涉嫌抄襲，他稱：「自己完全唔認同，Logo a字向四邊打開，代表遍布四海，右上角a字有個窿，代表好多無限可能性。」今日情人節主要是與粉絲度過，問他是否想有個戀人？他表示：「不排除、不抗拒，緣分來就來，不過依家想100%專注事業，工作排到下半年。」對新歌《永順街39號》點擊過千萬感到好開心，因為自己少出慢歌，當作回饋歌迷，自爆現在最喜歡這首歌的原因，是歌詞包含有他的初戀，「初戀發生喺小六，大家拖手仔都唔敢拖好耐，喺櫃桶底寫I Love You，食吓燒賣和撈麵，拍拖維持咗一年。」

此外，早前姜濤因不適缺席活動，傳出姜濤情緒困擾，AL表示每日都有跟姜濤短訊聯絡，也有一起工作，透露對方狀況ok，「2022年發生很多事，大家嘅情緒未必好快好番，不過每個人都不同，姜濤年紀雖然比我細，但卻堅強過我，他仲提議我去旅行。（有冇機會一起去旅行？）應該很難，因為我們嘅工作撞晒期。」

對於阿Mo靠外骨骼能行完一條走廊，AL直言對消息感到鼓舞，指公司一直有跟他們更新阿Mo的資訊，「奇迹真係嚟咗，原來大家祈禱和吃飯行街都想着嘅事情真係會發生，希望大家繼續給予阿Mo嘅愛，畀佢感到很多人支持和關心，哪怕一點釋放和紓緩。」