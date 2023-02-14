戴同款佛珠　Jungkook與李侑菲被爆拍過拖

韓國天團防彈少年團（BTS）的25歲成員Jungkook，前年12月被網紅爆料指他暗撻32歲女星李侑菲，當時兩人是因為穿同款衛衣而傳出拍拖，但沒有其他實質的戀愛憑證，雙方事務所均否認戀情，李侑菲方面更斬釘截鐵地說不認識Jungkook。

不過近日再有網紅拍片指Jungkook的確曾與李侑菲交往，記者出身的網紅李振浩昨日（13日）上載影片，指兩人是通過當地佛教團體「Kumuda」認識，李侑菲的母親甄美里與妹妹李多寅是該團體的社內理事，甄美里與丈夫亦曾負責舉辦佛教演唱會，而Jungkook就被發現有向該團體捐款，他更被發現經常帶佛珠，李侑菲、甄美里與李多寅及其未婚夫李昇基都有戴類似佛珠，故相信Jungkook與李侑菲一家關係密切。

李振浩又指曾有人發現疑似是Jungkook的帳號在購物網站買名牌袋，未幾李侑菲便上載使用該名牌袋的照片，相信是Jungkook所送，而Jungkook曾於去年11月在濟州島被捕獲，當時旁邊坐着一名女子，但未知身份，而李侑菲亦於11月上載新相透露身穿濟州島，未知有否跟Jungkook見面。李振浩稱曾向有關人士確認，知道兩人曾經拍拖，但在去年5月後便沒有找到兩人見過面的證據，又指知情人士稱兩人現時已經甩拖。