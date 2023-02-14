Volkswagen T-Roc R　踩一踩就有400Nm

Volkswagen以高性能掛帥的R系列，以前就有過Scirocco R和Golf R輸港，不過講緊都係揭背車型，而且是多年前的事。隔了這麼久，終於再有R系列車型在港出現，指的就是全新T-Roc R，它擁有典型R系列的動力表現，400Nm的峰值扭力隨踩隨到，隨着Akrapovič鈦合金四出尾喉引人入勝的排氣聲，屬近年難得一見、集高性能和實用性於一身的小型SUV，最啱性能至上熱血車主。

全新T-Roc R憑藉2.0L TSI直四渦輪增壓引擎、7前速DSG雙離合器波箱及4MOTION四驅系統，在高性能調校下帶來暢快淋漓的運動性能。最大馬力達300PS，400Nm 強勁扭力更可於轉速低至2,000rpm時全釋放，並一直維持至5,200rpm。並能通過Launch Control 彈射起步功能，於4.9秒完成靜止起步至100km/h加速。標準配備的DCC主動式底盤控制系統，能自動因應路況，調校制動、轉向和油門反應，選擇R賽車模式時，R專屬運動化懸掛可降低20 mm及有Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統的輔助，不僅精準過彎，循迹性高，成就穩紮又靈敏的操控。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,984c.c.

最大馬力：300PSs/5,300-6,500rpm

最大扭力：400Nm/2,000-5,200rpm

傳動：七前速DSG波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

綜合耗油量：9.4L/100km(WLTP)

車身體積：4,236×1,819×1,559mm（長×闊×高)