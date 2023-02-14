創意 x 傳統　在成都這樣吃很潮

強調創意與傳統共融的「寬三人文創意川菜」，因菜式夠別致而成為社交平台上的打卡熱店。（互聯網）

外遊已不是夢，去旅行當然要關顧好食的部分，來到四川成都，自然想吃川菜，而強調將傳統川菜以創意概念演繹的「寬三人文創意川菜」(簡稱「寬三」)，落地於市內最熱鬧的太古里、大慈寺旁，由於菜式夠別致，早就是社交平台上的打卡熱店。

酒樽盛菜雅致

既強調創意與傳統共融，寬三的菜式以川菜的辣為大前提，於傳統麻辣上加入地道風味，而上菜方式猶其創新，其中打卡率極高的「酒瓶誘惑燒椒鵝腸」，把酒瓶重新打磨成載具，將廢物利用Upcycle的環保意識表現得極致，絕對搶眼球，鵝腸脆嫩滑溜，辣度恰到好處。

另一道「西蜀沸騰魚」也是店家的「簽名式」菜式，以鮮魚現炸，肉嫩香口，滲着麻辣椒香；「福祿壽喜」是當地人愛吃的家常川菜，一同上桌的胡蘆「賣」的是酥肉，一種將豬肉裹粉後經油炸的四川流行小吃，再撈上快炒的辣椒，夠膽講句係「辣到飛起」，未能嗜辣者慎食！吃過多款辣菜，不如來一客清新的「養生琥珀」，把三色蛋概念加入鹹蛋內，賣相100分；而一場來到四川，點止想見一見國寶熊貓，簡直想食落肚！唔使驚，說的是流沙包「天府熊貓」啫！

復古裝潢

品嘗美食除了滿足脾胃，還勿忘雙眼。寬三的裝潢走典雅復古路線，清幽雅致。店內分室內與室外部分，天氣回暖而又是晚上到訪的話，可順道欣賞太古里的燈火璀璨。