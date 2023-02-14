譚凱琪「全裸」孖陳豪鴛鴦戲水　肉色打底包到實

由陳豪及譚凱琪（Zoie）等演出的無綫熱播劇《新四十二章》，昨晚劇情交代陳豪無意中發現Zoie妹妹患上怪病，愛妹心切的Zoie打蛇隨棍上要求與陳豪影「假結婚相」。拍婚照期間二人到Zoie母校走了一轉，且意外地救了一隻狗仔，及與Zoie清晨落海暢泳後，二人感情發展一日千里……

這樣「鴛鴦落水戲」吸引觀眾眼球，Zoie近乎背部「全裸」演出之餘，劇情更交代陳豪怕Zoie被「睇蝕」，故在海中攬實對方，態度親暱。Zoie談到這場性感演出，透露一早已做足打底功夫：「最難忘係場戲夠晒凍，拍嘅時候清晨五點幾六點，一朝早未有太陽，仲要落水喎。其實呢場唔係真係全裸，拍嘅時候我係着晒肉色上、下身打底先至落水嘅。」陳豪與Zoie為了拍攝，深夜時間已於海灘上等埋位，期間Zoie表示已煲了薑茶暖胃，陳豪接口：「希望我拍完仲有知覺。」

而「無綫御用情侶」林正峰及游嘉欣於《新》劇內再度合體，飾演兩小無猜同學仔，兩位當事人笑言已數不清是第幾度扮情侶。昨晚二人齊以學生Look現身，且文青上身大鬥詩詞歌賦。正峰表示：「可以着住校服喺中學出現，做番啲中學生做嘅嘢，覺得幾好feel同好有青春活力。」他笑指與嘉欣「情侶檔」不覺悶：「我同佢演情侶好處係大家已經有一定默契，一嚟就知大家會點演，或者傾嘅時候好易夾到。」游嘉欣談到背誦詩詞即謂：「一講對白就唸詩，令我諗番起以前返學背書，緊張咗成日。因為場戲係日落嘅時候拍，我好驚我背唔出會影響咗大家，所以我由收到劇本嗰日起就係咁背，仲默埋出嚟。」