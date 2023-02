歌手林奕匡(Phil)和太太李靄璣(Rikko)結婚6年依然甜到漏,其索妻在社交網上載收花視訊,短片中正忙化妝的她,身後突然出現捧住一大紮紅玫瑰的老公,令她相當驚喜,收過花後,兩人情不自禁啜爆,幸福之情,隔住個mon都感受到。

Phil和Rikko牽手走過高山低谷15載,對於Phil經常花心思氹她笑,她說:「今年係我哋第15個情人節,其實我哋一齊咁耐,已經唔會為節目而特別慶祝或者刻意送禮物,只要一紮花,已經感受到佢嘅愛意,我好滿足。」

問到她為何表情帶點尷尬?她笑住話:「確實係唔應該唔習慣嘅,don,t ever take it for granted,因為對方嘅愛唔係奉旨,所以繼續感到尷尬。」令她最感動是,短片中的一首告白歌《第一個早晨》,是老公當年送給她的結婚禮物,雖然歌曲沒有派台,但她感覺超甜,最適合做結婚進行曲,她笑謂:「希望分享畀大家,更想快啲有20萬收看次數。」由於晚上各有工作,所以兩夫妻打算到愛巢附近的餐廳撐枱腳,度過一個簡單又幸福的晚上。