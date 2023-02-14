ANSONBEAN「豆冰CP」甜蜜溫馨　耍花槍互打！

歌手ANSONBEAN在情人節推出冧爆情歌《聰明豆》，歌曲製作班底強勁，有監製舒文和黃偉文（Wyman）填詞，據知錄歌時，舒文將Wyman的錄音短訊轉傳給他，幫助他更了解和投入歌詞內容，他說：「佢想我表達嘅感覺唔係好慘、唔開心，而係好似跟朋友吐苦水，遇到一個對自己若即若離嘅女仔，希望可以好似歌名咁，食粒聰明豆，解決到呢個煩惱。」現實生活中，ANSONBEAN可有遇過這種似有還無的女孩子？他坦言在英國讀書時曾經遇過，當時同樣找不到方法解決，未能令關係更進一步。

他說：「其實呢首唔單只係一首情歌，套用喺人生、工作上都可以，以我自己為例，我性格好『衝』，有陣時錄歌、練舞，覺得用『力』可以解決問題，所以錄《聰明豆》嘅時候，舒老闆不斷叫我聰明啲去諗，點樣可以唱好啲，所以呢首歌除咗係情人節送畀豆粉嘅禮物，亦提醒我自己，做人要聰明啲。」

今次他首次嘗試為情歌填上Rap詞，他解釋說：「其實我冇信心寫情歌，但舒老闆覺得Music Break部分比較靜，認為可以加入Rap嘅元素，最後我用咗兩日時間寫咗個內容，其實唔算係Rap，係一篇對話，講出對呢段感情嘅無奈、一種內心嘅讀白。」而MV找來網紅阿冰飾演女主角，與他配成「豆冰CP」，MV中不乏甜蜜溫馨的畫面，其中一場戲他們在窗邊晾衫，期間兩人耍花槍互打，不慎把衣服丟到樓下單位，問阿冰對ANSONBEAN的感覺，她說：「我覺得佢係一個好人，經常笑容滿面，我唔鍾意啲衰人。（但你MV入面做衰人，忽然間消失！）唔係呀，我係有原因消失，大家可以睇個MV猜想一下。」