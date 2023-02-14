酒店尋歡 情慾大解放

聽到有人話「去酒店開房」，相信依家冇咩人會純情到以為對方淨係入去瞓覺吧！查實去開房等於去曳曳已經係一般人嘅共識，以下就同大家講吓同酒店（Hotel）有關嘅情慾話題。

Hotel Room Sex Law 鹹濕藉口

去Hotel Room享受性愛，係唔少好色男女嘅消閒節目，但原來有所謂「Hotel Room Sex Law」，莫非曳曳都有條法例規限？其實呢句嘢係美國鹹濕仔用嚟氹女仔上床嘅情色俚語。之但係世上又確實有啲法例同性有關，話說印尼喺去年12月通過咗「峇里島性交禁令」，仲會喺3年內生效，內容係嚴禁所有未婚印尼人同外國人曳曳喎！不過，峇里省省長補充指，遊客唔使太過擔心，事關法例規定只有男女雙方嘅父母、伴侶或子女有權舉報，而且酒店係唔會主動查詢入住遊客嘅婚姻狀況。

Hotel爆房 專家讚好

喺香港，一般人嘅居住環境擠迫，所以去Hotel爆房成為唔少男女解決生理需要嘅首選方案。而喺性學家眼中，爆房有5大好處：第一，有啲專為情侶而設嘅Hotel，會喺房內加入特色布置以增添情調；第二，不時轉換吓地方曳曳，可以令人玩得放啲，情況就好似去咗外國旅行一樣；第三，孤男寡女共處一室，冇鄰居又冇室友，唔使擔心有人突然出現，曳曳起嚟更暢快；第四，部分時鐘酒店會有啲特色設施，可以體驗吓新奇體位；第五，喺陌生環境下曳曳，嗰份新鮮感有助多巴胺分泌，令人更易產生性高潮！聽完上述理由，有伴侶嘅你都係時候體驗吓爆房嘅樂趣吧！

《Hooter Hotel》 經典四仔

每年四仔界有唔少高質作品，要成為大眾心目中嘅經典，一啲都唔容易，而呢套由Score喺2015年推出嘅《Hooter Hotel》，可以話係做得到有凸！作為一間以巨乳脫星作招徠嘅片廠，Score呢次搵嚟Karina Hart、Katerina Hartlova、Domino Rebelde等極具人氣嘅脫星演出，已經夠晒吸引力，特別係成人模特兒出道嘅Katerina Hartlova，佢嗰對34DD天然巨乳，真係正到無得彈。講番劇情，片名「Hooter Hotel」係一間可以滿足男士各種性幻想嘅酒店，每位客人都會獲得一段美妙無比嘅經歷，畫面好有奇幻色彩，官能刺激一流，難怪能成為經典。

同場加映：巨乳女優叶愛酒店過夜

同酒店有關嘅日本AV，加埋有巨乳女優孭飛，你會諗起邊套作品？筆者嘅答案係片廠Madonna製作嘅「同暗戀女上司出差兼喺商務酒店過夜」系列，特別係2022年2月推出嗰一集，令唔少AV迷津津樂道，原因好簡單，搵嚟有對38J巨乳同35吋巨臀嘅叶愛主演，已經夠晒吸睛，加埋佢身上散發住輕熟女人味，扮演鹹濕女上司可謂入型入格。話時話，作為企劃單體女優嘅叶愛，有唔少粉絲支持，偏偏出片嘅頻率唔高，確實有啲耐人尋味。