女上司陪加班　開心玩成晚

好多打工仔都係夠鐘就收工，走遲一秒都會覺得蝕咗畀公司，不過日本嘅打工仔就唔同，愈肯加班就愈得到上司嘅賞識，好似日本AV界嘅「深夜殘業系列」咁，男主角勤力加班而得到女上司嘅「寵幸」，兩人成晚喺辦公室激烈交纏作為犒賞，為各位辛苦加班嘅打工仔帶來一份安慰同幻想。

妒火中燒

於Ideapocket出品嘅《我被女上司用髒話和汗濕的內衣勾引》中，白領階級大雄成日同女同事談笑風生，因而惹來女上司西宮由不滿，鬧完大雄一輪之後，仲強迫佢留喺公司加班添！當其他同事都收工走晒，大雄驚住西宮由會對佢不利，點知事情卻係180度反轉，西宮由居然喺佢耳邊大講淫語，仲伸手把玩其胯下長物，繼而展開一場肉搏戰！原來西宮由自覺美麗動人，但係大雄溝其他女同事都唔溝佢而心生妒忌，於是就要罰大雄同佢激戰，一次過發洩晒妒火同慾火。

培訓床技

片廠Moodyz製作嘅《深夜殘業逆NTR》，講述打工仔泰祥啱啱結婚，新婚生活本來都幾美滿，但係女上司八木奈奈突然覺得婚後嘅泰祥好有魅力，所以就決定勾引呢個有婦之夫，咁用咩籍口好呢？奈奈專登叫泰祥陪佢加班，仲話如果要令夫妻生活更加幸福，就一定要有良好嘅床上技術，仲向泰祥提出可以幫佢培訓一下，搞到泰祥心郁郁，而奈奈就即刻自動波除晒衫褲，同泰祥上床瘋狂大戰。

喪嗒男下屬

喺Center Village推出嘅《女上司加班中出辦公室》入面，篠田優係辦公室嘅女上司，表面上斯文大方，但實際上係淫娃蕩婦，經常喺公司偷偷自娛一番，不過佢好快就諗到出火方法，就係挑選一位男下屬逼佢加班，等公司只有自己同對方之時就出手勾引。由於篠田優又好身材又靚女，加上有權有勢，所以男下屬都會出盡精力「埋頭苦幹」，完全滿足晒佢嘅慾望。

簡評

打工仔梗係唔鍾意加班，但喺「深夜殘業系列」中嘅男主角，就因為加班而同女上司鬼混，認真爽歪歪！喺3部作品中，本仙最鍾意由西宮由主演嘅《我被女上司用髒話和汗濕的內衣勾引》，原因係西宮由呢位癡女可以話當時得令，又靚女又夠進取，最重要係佢除咗放膽同男下屬喺寫字枱激戰，仲會匿喺枱底搞搞震，令人睇得零舍過癮！