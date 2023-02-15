【是日通勝】

農曆正月廿五

癸卯年 甲寅月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、祈福、裁衣

忌：修倉、嫁娶、行喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、19、44

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運一般，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

金牛座：工作效率欠佳，加強專注力才可重回正軌。

雙子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

巨蟹座：幸運指數排第一，穿橙色衫可望旺上加旺。

獅子座：事業運稍遜，回報卻遜於預期，士氣受挫。

處女座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：運勢不俗，珍惜眼前一切，保持心境開朗。

人馬座：擇偶不可只看外表，必須留意對方的人品。

山羊座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙魚座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 惹是非

鼠：才華有發揮空間，工作表現可圈可點。

牛：易有意外，如需外勤，最好早點出門。

虎：不適合開展新計劃，今天勿好高騖遠。

兔：清官難審家庭事，友人的私事不宜插手。

龍：心情不好煩惱多，人際關係變得緊張。

蛇：桃花旺，單身者加把勁，有望墮愛河。

馬：貴人力撐，即使遇上困難也應付自如。

羊：心態正面，敢接受挑戰，得着不會少。

猴：偏財旺，投資理財方面取得重大突破。

雞：多聽別人意見冇蝕底，對事業有幫助。

狗：是日沖煞，易與人爭執，要收斂脾氣。

豬：整天處於忙碌狀態，提防壓力拖垮健康。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入兔年，除了注重養生，也可以配合方位加強健康運。

2023癸卯兔年的五黃災星飛臨西北，二黑病星則飛臨正東方，兩星五行屬土，火又生土，因此今年西北及正東方一帶，避免放置紅色及黃色的物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

西北及正東方也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床的位置，最理想做法當然是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，也不用過於擔憂，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，克制病星。在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，睡眠會較為安穩，有助增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向西北及正東方，今年同樣不宜使用紅色或黃色的大門地氈，以免催旺病星，建議選擇放置灰色的大門地氈，並在下面放銅片及6枚銅錢化解病氣，有助穩定家宅健康運。