東方日報C1：蔡思貝疏遠胡鴻鈞　王浩信「放空」自保

蔡思貝入行至今，緋聞不斷，前晚情人節前夕便與緋聞男友胡鴻鈞及曾傳緋聞的王浩信同場，思貝為避是非遂採取「全不政策」，除了與胡鴻鈞前後腳到場，婉拒合照及一起受訪外，與王浩信更是保持距離零交流，而當思貝在台上說話時，王浩信亦全程「放空」，互不相干！

視后蔡思貝入行後先後跟王浩信、洪永城、余德丞等傳緋聞，近年則經常被拍得跟胡鴻鈞出雙入對，駕駛對方家姐的跑車代步，2021年又不避嫌帶父母捧男方演唱會，令戀情傳得更為火熱。去年底，胡鴻鈞在內地返港後亦有相約思貝見面。不過，前晚2人與王浩信，聯同胡定欣、黃智雯、黃宗澤、譚俊彥等於九龍灣E-MAX出席無綫劇集《廉政狙擊》首映場時，未知是否想跟是非劃清界線，思貝突然「守身」對胡鴻鈞及王浩信全程保持距離，跟胡鴻鈞前後腳到場外，又婉拒一齊受訪及合照，雖然在台上有傾偈，但在記者採訪室即突然唔熟，互不交談。至於跟王浩信，思貝更是全程零交流，當她在台上發言時，王浩信更「眈天望地」放空，各有各如處於兩個時空！

受訪即互講對方

日前參加半馬賽跑的蔡思貝，身穿中間開窿裙，波光四射，身形弗爆。她透露有意在11月挑戰全馬賽事，問她會否邀請胡鴻鈞一齊跑？她笑說：「佢跑得唔夠我快。（佢追你？）可能追唔到喎，哈哈，不過運動可以一齊做。（情人節點過？）安排咗節目，參加工作坊製作手製品。」問到胡鴻鈞在情人節可有表示？她說：「冇喎，都係普通一日啫。」又形容與對方是好朋友關係。胡鴻鈞亦被問佳節可有約會思貝？他指對方剛跑完賽事要休息，至於會否一齊比賽，他說：「我驚影響到佢，拖慢佢步伐。（驚追唔到佢？）同佢一齊跑，我都唔會追到佢，簡直望塵莫及。」

胡定欣進軍內地

王浩信與胡定欣齊受訪，去年在內地發展的浩信闊別香港一年，講到最近被內地網民指發福不少？他笑說：「因為上年12月底染疫，所以要休息，期間重咗3、4kg，為咗今次見大家，都跑步做運動操弗自己，以最好狀態見大家。」講到與女兒一年沒見可有被詐型，他說：「好在依家有視像，同埋佢都好生性，叫我工作唔好咁辛苦。」而身穿紅色貼身裙的定欣大晒苗條身材，講到劇集在內地播出時有不少回響，內地網民對演「復仇者」的她眼前一亮，她直言今年計劃進軍內地，希望拓展自己第二個事業版圖。

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