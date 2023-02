相隔12年再開港騷　Westlife情人節狂冧Fans合力整燈海

90年代愛爾蘭男子組合Westlife四子昨日來港假亞洲博覽館舉行《The Wild Dreams Tour》首場演唱會,以新歌《Starlight》打頭陣,配合灑紙花即炒熱氣氛,全場觀眾紛紛站起。成員Shane Filan表示:「好開心可以返嚟,上次嚟已經係2011年,好多謝你哋,我哋喺呢度有好多珍貴回憶,又有好多首冠軍歌!」組合繼而唱出《Uptown Girl 》、《Fool Again》與《My Love》等經典作品。成員Kian Egan表示:「多謝你哋令我哋感受到咁多愛……好開心可以喺香港見到愛爾蘭粉絲!」換衫後組合連環翻唱瑞典樂隊ABBA名曲包括《Mama Mia》、《Money, Money, Money》、《I Have A Dream》、《Dancing Queen》、《Waterloo》與《Thank You For The Music》。

其後組合唱出《Mandy》,最尾改歌詞唱出「Hong Kong」,引起歡呼。成員Nicky Byrne搞氣氛拿出手機,問觀眾有沒有追隨他們的社交網站,笑言:「如果邊個冇追隨嘅請你哋離場。」他指組合成員在情人節舉行巡迴,遠離家鄉的另一半,希望觀眾可以透過他的手機祝她們情人節快樂。他列出成員另一半的名字後,問觀眾是否記得,又提醒觀眾不要說得太快,否則會變成雜音。結果觀眾整齊大聲說出「情人節快樂」,但到成員另一半名字時便散亂細聲,場面搞笑!

組合再唱出《I Lay My Love On You》、《Seasons in the Sun》與《World of Our Own》。成員Mark Feehily問候「山頂朋友」:「我哋一樣咁愛你哋!」他多謝粉絲25年來的支持,並獻唱《Flying Without Wings》,指這首歌是向家人致敬,而歌迷是他們巡迴的家人。安歌環節以《Hello My Love》與《You Raise Me Up》作結,組合叫觀眾打開手機燈照亮全場,演唱會在溫馨感人氣氛中完結,成員在離場前不忘宣傳今晚舉行的尾場:「聽晚再見大家!」