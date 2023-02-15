相隔12年再開港騷　Westlife情人節狂冧Fans合力整燈海

90年代愛爾蘭男子組合Westlife四子昨日來港假亞洲博覽館舉行《The Wild Dreams Tour》首場演唱會，以新歌《Starlight》打頭陣，配合灑紙花即炒熱氣氛，全場觀眾紛紛站起。成員Shane Filan表示：「好開心可以返嚟，上次嚟已經係2011年，好多謝你哋，我哋喺呢度有好多珍貴回憶，又有好多首冠軍歌！」組合繼而唱出《Uptown Girl 》、《Fool Again》與《My Love》等經典作品。成員Kian Egan表示：「多謝你哋令我哋感受到咁多愛……好開心可以喺香港見到愛爾蘭粉絲！」換衫後組合連環翻唱瑞典樂隊ABBA名曲包括《Mama Mia》、《Money, Money, Money》、《I Have A Dream》、《Dancing Queen》、《Waterloo》與《Thank You For The Music》。

其後組合唱出《Mandy》，最尾改歌詞唱出「Hong Kong」，引起歡呼。成員Nicky Byrne搞氣氛拿出手機，問觀眾有沒有追隨他們的社交網站，笑言：「如果邊個冇追隨嘅請你哋離場。」他指組合成員在情人節舉行巡迴，遠離家鄉的另一半，希望觀眾可以透過他的手機祝她們情人節快樂。他列出成員另一半的名字後，問觀眾是否記得，又提醒觀眾不要說得太快，否則會變成雜音。結果觀眾整齊大聲說出「情人節快樂」，但到成員另一半名字時便散亂細聲，場面搞笑！

組合再唱出《I Lay My Love On You》、《Seasons in the Sun》與《World of Our Own》。成員Mark Feehily問候「山頂朋友」：「我哋一樣咁愛你哋！」他多謝粉絲25年來的支持，並獻唱《Flying Without Wings》，指這首歌是向家人致敬，而歌迷是他們巡迴的家人。安歌環節以《Hello My Love》與《You Raise Me Up》作結，組合叫觀眾打開手機燈照亮全場，演唱會在溫馨感人氣氛中完結，成員在離場前不忘宣傳今晚舉行的尾場：「聽晚再見大家！」