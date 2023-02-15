江若琳懷孕5個半月出活動 　自言似大閘蟹一樣嘔白泡

藝人江若琳與張達倫父子，上午到尖沙咀出席活動。懷有5個半月身孕的江若琳腳踏4吋高跟鞋，她透露已進入穩定期，預產期為6月，她更笑言：「肥咗6磅，過咗艱苦似地獄嘅初孕期，由每日要瞓17個鐘到依家精力充沛。醫生叫我唔好肥落去，因為我揀順產，一嚟復原得快啲，二嚟想自己體驗吓。」

她又指剛懷孕時嘔吐大作，但只是「嘔白泡，似大閘蟹一樣」，又指口味改變：「好鍾意食酸辣嘢。（講得仔定女未？）未，你哋估吓？！我照晒結構嘞，原來係好驚嘅，我老公不停喺隔離深呼吸，又問醫生心臟有冇問題，係咪所有嘢都齊全。（日常生活佢都好緊張？）管接管送，喺屋企我話口渴，佢會即刻斟水，以前係我負責照顧佢嘅，依家簡直同以前唔同晒。」

談到昨日情人節，江若琳透露老公陪她出外慶祝：「幾年都冇出過去，噚晚佢做完嘢就車咗我過去，大家食咗餐飯。我哋話要趁BB出嚟前去多啲旅行，book咗3月去英國及法國兩星期，因為預咗做咗父母後幾年都唔得閒，同埋冇咗自由。（諗住自己湊？）等咗咁有耐先有，我想同BB建立良好嘅親子關係。」

她又指目前自己有散步及做瑜伽，希望有助順產。談到BB乳名，江若琳搞笑說：「我老公話叫C朗及美斯，我話夠嘞，咪搞鑊。」她又指遇到合適工作，暫時會照接，直到變「樣衰」才選擇閉關待產。