【簡潔生活學】情人有禮

情人節剛過，相信有情人今年應該特別開心，因為悶了3年終於可以出外旅遊，過一個白色情人節或是熱辣辣的美食之旅。

認識一些年輕情侶，每年情人節前夕，都很頭痛買甚麼禮物好，送女孩子不離鮮花、手袋銀包、化妝品；男孩子就是銀包、手錶或是電子產品。送禮講求心意，花心機買禮物當然希望對方會喜歡，但除非事先講明想要甚麼禮物，否則很多時「心意」變成「雞肋」，不合用卻不能隨便棄掉或轉贈他人。

曾經有位世姪女因為男朋友買了一支鮮紅唇膏給她，但她根本不喜歡那個顏色，最後「靜雞雞」送給媽媽，媽媽雖然很喜歡，但男朋友問她為甚麼沒有用，她為怕對方不開心，就騙說媽媽很喜歡那個顏色，所以她便代男友轉送給母親，說是幫他討好未來岳母，男朋友聽後只好苦笑，但也化解了一場「情人節禮物危機」。

我覺得欺騙男友固然不好，但某程度上以「善意」方法解決，勉強也可稱為「三贏局面」：她不用塗那鮮紅唇膏、媽媽有喜歡的新唇膏、男友的心意轉贈給未來岳母。

對於情人節送禮，只在乎心意，不必太傷腦筋和荷包，我有小小提議，如果要送花，不妨改送小盆栽，如果對方無心打理，也可以考慮乾燥花或永生花，基本上可擺放一年以上；又或者自製朱古力、小蛋糕，絕對誠意十足。又或者同情人一起參加工作坊/義工隊，這些經歷和回憶，有意義也環保，比起任何物品都更加珍貴！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

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