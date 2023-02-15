情人節群星出力放閃！珍妮花露柏絲大騷同老公「愛的紋身」

去年結婚的荷里活銀壇夫婦賓艾佛力（Ben Affleck）和珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），今年首度以夫婦身份慶祝情人節。為這個具紀念性的日子，珍妮花公開與老公最新紋的「情侶紋身」，她在肋骨位置紋了無限的圖案並以一支箭穿插，而圖案中紋有珍妮花和賓的簡稱。

除了珍妮花之外，去年宣布蜜運中的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦趁情人節公開20多張與新女友Alba Baptista「閃爆眼球」的甜蜜恩愛照片。

此外，美國性感女神Emily Ratajkowski同樣趁住情人節而公開與諧星男友Eric André合照，向來愛裸露的Emily繼續發揮「裸你命精神」上載與男友全裸合照。 照片中Emily用手機影全裸臥在梳化的男友，而鏡中亦反射到Emily亦有全裸，認真玩嘢！除了Emily趁情人節「放閃」之外，美國女星Bella Thorne亦趁情人節公開新男友廬山真面目。她於社交網公開多張與男友Mark Emms的甜蜜照片包括同男友共享糖果照片，名副其實Sweet到漏！據知男友是紀錄片集的監製。

「有情人終成眷屬，無情人惟有打雀局」，昨日是巴西超模Gisele Bundchen離婚後首個情人節，她選擇與狗仔度過，公開「倒奶」湊狗照，並留言：「純潔的愛！！我堅信佢哋係地球上嘅小天使。祝所有人情人節快樂！❤️❤️❤️」。