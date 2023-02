已故日本男星千葉真一長子新田真劍佑,近年暫別日本,主攻荷李活發展。由他首次擔正、改編經典動漫《聖鬥士星矢》的荷里活真人版電影《聖鬥士星矢 The Beginning》(Knights of the Zodiac),落實將於4月28日在日本上映,今日(15日)率先公開了最新30秒預告。

真劍佑飾演的「星矢」受到來自暗黑聖鬥士的攻擊,於是在其師傅「魔鈴」引導下,奉命成為「聖鬥士」,保護由《逃出魔幻紀》女星Madison Iseman飾演的「雅典娜」,並首度披上聖衣示人,但其造型與原著有頗大分別,未知粉絲能否接受。