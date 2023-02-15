Anson Lo認姜濤減肥成功　唔敢保證MIRROR齊人出活動

「教主」盧瀚霆 (Anson Lo)在太古出席飲品活動，吸引過千粉絲棒場。台上他與粉絲玩遊戲，又派心心，俘虜一眾「神徒」。

Anson Lo在情人節前夕拍MV後出席自家服裝品牌活動，連踩30小時工作，令粉絲相當擔心。他指近期不用拍劇，平均每日工作大概10小時，有5、6小時休息，相比拍劇只有1小時睡覺已經好好多。

講到粉絲心痛他近期消瘦不少？他說：「呢排係少咗做GYM ，因為自己係瘦嘅體質，如果要保持之前咁，每日要食5、6餐又要飲奶粉，自己嘅目標都要食返多啲嘢。」他又已下定決心多做GYM，希望外形上會大隻點。

講到下午舉行的西九音樂節活動名單上未有Anson Lo，他指因為今早要出席活動而預留時間，故未有安排其他工作，問到音樂節是否與姜濤同日演出？他說：「confirm咗我同姜濤喺4月2號演出，我哋出道第一個騷試過同台合作，希望今次有機再合作演出，有時間當然想同其他成員合作表演。」

問到姜濤是否成功減肥？他說：「係呀，上星期見過佢，佢飲食方面好健康，食得好清。但係佢隻腳啱啱先好返，所以都唔建議佢跑步、打籃球，亦唔好唔食嘢，控制飲食就OK。」

粉絲期待MIRROR全員工開露面，有指MIRROR將於本24日出席活動，Anson Lo則表示不敢保證齊人：「當然希望齊人，但唔敢保證，要視乎各人嘅身體狀況。」他又直言珍惜每次MIRROR齊人見面，對上一次齊人是上月返公司開會，自己珍而重之。