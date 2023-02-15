Dew House　併入大自然　層出不窮

出於對大自然的嚮往，很多豪宅的選址均屬郊區，但要令建築物跟周邊環境融入一體，殊不簡單，無論坐落樹林、半山抑或崖邊，均要面對地理上的限制，惟有移船就磡，才不至於把個人享受建築於自然生態的破壞上。像今次介紹的概念別墅「Dew House」，就從外觀入手，利用多組矩形結構拼湊而成，猶如給大自然補上一塊極具層次感的拼圖。

以露水為靈感

預設建在美國的「Dew House」，由Veliz Arquitecto設計，顧名思義以露水為靈感，希望它能像露水一樣，給鬱鬱葱葱的樹林帶來一點清新和朝氣。事實上，這幢兩層高的別墅有別於一般住宅建築，由多組矩形結構拼湊在一起，呈現出不規則的外觀，猶如一件抽象藝術品，巧妙地融入樹林的地形，而且大部分結構均不接觸地面，大大減少對環境的影響。

融入綠色元素

建築面積為543平方米的「Dew House」，在用料上也力求轉廢為寶，盡量重用附近舊工廠或倉庫的結構組件，又在不同角落栽種植物，令它成為一幢名副其實的綠色建築。室內布局方面，別墅內有客廳、飯廳、廚房及兩間附設浴室的睡房，其設計受日本文化啟發，體現極簡主義，配合大面積的落地玻璃，不但加強了室內的空間感與開揚感，也模糊了室內外的界線，實現人與自然的和諧共處。