Edan被發現上網睇大波妹　疑爆粗苦笑話畀人跣

呂爵安（Edan）、方皓玟、洪嘉豪、衛蘭等今日（15日）在西九文化區出席「HKT西九音樂節」記招。MIRROR四子姜濤、盧瀚霆 、呂爵安與陳卓賢將在音樂節演出，未有現身的姜濤拍攝宣傳片呼籲，雖然他面容仍圓圓，但精神卻不俗。Edan在台上表示今次是自己第一次戶外音樂騷，心情期待又緊張。

Edan受訪透露當日會獨唱5首歌，未知會否與Ian同台演出，但也很期待，尤其喜歡Ian的慢歌《另一個諾貝爾》。問到首次做戶外騷可會騷肌？他笑說：「唔會喇，已經融晒。」笑門可創新地表演整痱滋？他笑說：「咁好痛喎，情願唱《Paris嘅Gang Gang》。」

情人節他獲媽媽炮製心型牛扒？Edan笑說：「冇諗過佢咁有儀式感，可以話係心形，亦都可以話係不規則圖形，但係都sweet，其實都有少少係減肥餐，呢排都有啲脹。」Edan不覺得媽媽是催他拍拖，媽媽從來不會過問感情事，小時候更不許拍拖，自己現時也先專心工作。問到Edan媽媽可有問過他與袁澧林的緋聞？他說：「當然有，佢好八卦架，好鍾意睇我啲新聞，當然有同佢講係假嘅。」

Edan被網民發現在社交網欣賞「大波妹」，他回應時疑爆粗苦笑說：「唉！陰功，畀人跣呀X，啲中學損友好鍾意send嘢畀人，唔小心撳入去睇，就出咗事，已經離開咗個group，唔好再發生呢啲事情。」