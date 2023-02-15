本日日本：連鎖咖啡店　全新櫻花產品登場

每年日本星巴克推出的櫻花周邊產品都備受關注，今年亦不例外，分為第一彈及第二彈開賣，於2月17日起發售的首批產品以 「The SAKURA Beauty shining in the light Goods」為主題，主打浪漫粉嫩色調，以優雅的漸層水彩櫻花圖案，配以閃爍炫光元素，展現春天的活力。產品包括隨行杯、保溫杯、水杯及一系列文具精品。當中焦點有帶有漸變和閃光印花的櫻花不銹鋼瓶，除了保溫性和保冷性優異外，紫色瓶身配合櫻花漸變圖案亦相當夢幻。此外帶有櫻花圖案的馬克杯亦值得留意，當中有立體褶皺設計、整個表面布滿粉色和紫色櫻花的玻璃馬克杯，還有加入熱飲時杯身顏色會由紫色變為白色的馬克杯，及以於藍天中盛開的櫻花為靈感的不銹鋼馬克杯。

星巴克櫻花季另一主角是於即日起發售的限定櫻主題飲品食品，今年推出的櫻花星冰樂，粉嫩的顏色好吸引，櫻花士多啤梨飲品上灑滿士多啤梨蛋白霜餅碎片，底部則有櫻花瓣的晶瑩啫喱，口感非常豐富。另外還有熱飲「櫻花豆奶拿鐵」，以櫻花士多啤梨漿加上香濃豆奶，再灑上香脆的Sakura Strawberry Shave和Pink Silver Sugar，夢幻的感覺很適合初春享用。此外還有櫻花系列甜點，今年推出了兩種口味冬甩，分別是「櫻花抹茶」及「經典櫻花口味」，賣相和味道都一流。此外去年春季初次登場、大受好評的「櫻花戚風蛋糕」再度登場，混入櫻花葉的蛋糕配以香甜鮮忌廉，面頭加上鹽漬櫻花瓣，甜中帶鹹很滋味。與此同時，可品嘗到櫻花與抹茶兩種口味的雪球曲奇，也會以印有櫻花圖案的罐裝發售。