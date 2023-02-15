拍真人騷鏡頭前冇着褲　佘詩曼：我唔會再拍！

佘詩曼未入行前於瑞士讀酒店管理學，讀完返港正搵工的她，被母親不時勸她參選港姐，日前她接受鄭裕玲（嘟嘟）電台節目訪問時，坦言當年因為嫌阿媽煩，最終二人鬧交收場。後來她跟舊同學訴說時，點知同學幫她拿報名表格，更幫她填埋，她謂：「20歲女仔，要着住泳衣喺個台度，呢個心理關口好難過。」

入行後阿佘拍第一部劇集《雪山飛狐》時劣評如潮，指她演技不好及雞仔聲，她說：「嗰陣我要拍一場喊戲，陳錦鴻係喊晒，但我就喺度笑，導演叫我睇playback嗰陣，我一睇覺得自己做得好差，跟住好想喊，覺得好醜。」跟着導演就叫她即埋位，就此拍完場喊戲；更叫阿佘記住當時的情緒，對她下次拍攝喊戲時有所幫助。

她說：「有諗過唔做，唔得喇！我要退出娛樂圈，但TVB安排一部又一部，令我都唔記得咗！」她指2000年拍劇集《十月初五的月光》令她重拾信心：「之後我突然收到風，話會返大陸開拍《酒是故鄉醇》，我即刻跑上去搵珍姐（曾勵珍），我話我想試吓實鏡拍攝，想試吓咩feel，點知佢真係畀咗個機會我，拍完我真係開竅。」嘟嘟問她有否想過做其他工作範疇時，她謂:「我喺未卸任時，嗰陣每屆港姐都要做《歡樂滿東華》主持，我記得嗰陣我同亞軍李明慧要同一齊鄧梓峰做，我因為呢件事瘦咗5、6磅，驚到真係好驚，驚到做完即刻打畀高層，問佢可唔可以喺電腦記住，我以後唔想做主持。」

之前阿佘拍了多個內地真人騷，她指有一次拍監察式節目，屋企布滿30多個錄影機：「要好似冇人咁，唔知點樣要喺有30幾部機嘅空間都要表現得好自然，拍咗個幾月，好辛苦，我試過第一日換衫唔記得咗，着住短褲仔，我即刻同佢哋講『頭先我冇着褲呀！』之後就好驚惕，我諗我唔會再拍。」