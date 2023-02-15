可宜感激有線提攜　倪晨曦宣布封肚

可宜今日亮相主持的節目，被問到有線電視獲准提早6年交還本地收費電視牌照，頻道將於6月1日起停播一事，她稱自己是有線出身，畢業就加入公司，「一路好多工作，去過國際電影展、做怪談和旅遊節目等，好多謝公司畀機會，覺得有啲可惜，但都明白公司立場，可能另一方面睇係好事，集中資源喺免費台，期待有多啲唔同節目，時代唔同咗，觀眾嘅喜好和習慣都唔同。」她稱公司無裁員，影響不在新聞娛樂方面，可能其他台需要調整，體育方面可能要整頓。

由她主持HOY TV全新節目《有種老闆娘2》今日到網紅倪晨曦（Elva)位於中環的瑜伽中心做節目，可宜透露節目中獲Elva鼓勵下挑戰倒吊做空中瑜伽，倒吊至面紅紅，她表示好欣賞Elva做生意不止為賺錢，抱理念與學生互相溝通和鼓勵，能捱過疫情。Elva自謙無做生意頭腦，2019年底開始生意，之後疫情爆發公司數年內多次暫停營業，感到灰心，幸好終望見曙光，透露會推出200小時導師課程和空中瑜伽導師課程。問會否再擴充？她笑言不會考慮，希望今年可以多教班。

誕下第二胎才兩個月，嫌修身未到最好，問會否再擴展家庭成員？笑言：「不會、不再生了好攰。（暫時不生？）無力湊小朋友，大家問佗B辛唔辛苦，我覺得湊才辛苦，係另一種境界！」可宜就表示有意生B，並會帶老公上瑜伽堂，「Elva話瑜伽有助拉開盆骨，哈哈！」

此外，Elva早前與湯洛雯等齊為好友擔任姊妹，問即將出嫁的湯洛雯有否預定她做姊妹？Elva表示要等對方通知，自己好願意，會義不容辭，認為結婚是很私人的事，對方會有不同的計劃。