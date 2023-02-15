同價鬥CP值　抵玩平板來襲

智能手機愈賣愈貴，反觀智能平板卻愈賣愈平，家陣不少人買來「粗用」睇片或辦公。最近就有不少選擇，而且更是同價，預算有限不妨考慮！

配套齊全

DOOGEE T20主打超高性價比，售賣約HK$1,700，卻一個包裝內有齊平板、觸控筆及保護套，加埋比Apple iPad的精妙鍵盤摺套仲要便宜！機身厚7.9mm、重478g的它，內置了10.4吋2K屏幕，支援2,048級按壓反應，並獲得德國萊茵TÜV的護眼認證，寫到字畫到圖兼保護用戶雙眼。

核心處理部分由Unisoc T616 SoC、8GB RAM、256GB ROM組成，《AnTuTu》測試跑出260,521分，反映性能一般，惟實測撥頁開App流暢度不俗，沒有平價平板常見的遲滯感覺。相機配套則較簡單，前置800萬像素自拍鏡頭，後置1,600萬像素主鏡頭，成像可以接受，並提供多款濾鏡及調整選項，提升了相片的後製彈性。電量有8,300mAh，同級中算高，並支援18W快充。網絡則對應雙卡4G，比很多同級平板只支援Wi-Fi更全面！

聲畫俱佳

HONOR Pad X8機殼以鋁合金打造，薄7.5mm、重460g，曲面收弧設計握感舒適。搭載10.1吋1,920x1080解像度IPS屏幕，屏佔比80%，支援一屏四窗口同時開啟，還具有1620雙大振幅喇叭，配合HONOR Histen音效加持，睇片聲畫叫人滿意。其他硬件包括MediaTek MT8786處理器、4GB RAM、64GB ROM、500萬像素主鏡頭、200萬像素前置像頭、5,100mAh電池，並支援LTE及Wi-Fi網絡。

輕薄護眼

OPPO Pad Air擁有6.94mm超薄機身，重量僅為440g，輕巧便攜。10.36吋屏幕解像度為2,000 x 1,200像素，擁有8mm超窄邊框達成83.5%屏佔比，並具有2,048級自動適合亮度，且通過Tüv Rheinland 認證，能減少藍光釋出。搭載低功耗的Snapdragon 680處理器、4GB RAM及64GB ROM，另有800萬像素後置鏡頭、500萬像素前置鏡頭、7,100mAh電池。最近此機比原價減多HK$200，並送128GB SD卡、保護套及保護貼。