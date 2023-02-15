何依婷展「能量轉移」神技　掃一掃丁子朗即現離奇紅印

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的綜藝節目《魔法伽利略》，請來丁子朗（丁丁）、林穎彤、林盛斌、周志康、譚嘉儀等擔任嘉賓，其中何依婷大晒「能量轉移」神技，將丁丁的手和道具假手「連結」，她先以羽毛分別在丁丁的手和假手上掃來掃去，之後依婷拿起假手並叫丁丁把手抬高至同一高度，再在假手的下方點起打火機。雖然丁丁的手與假手有一段距離，不過丁丁不但有被燙燒的感覺，手背更出現離奇紅印，甚至感受到「切膚之痛」。

另外，Louis挑戰危險度極高的「電魔術」，他拿起電蚊拍後說：「正常人唔會咁做，但我就唔係好正常，大家千祈唔好學！」說畢Louis就將手指篤落電蚊拍「叉電」，其間不斷發出啪啪聲，睇到嘉儀O嘴：「你隻手有冇事呀？」而何依婷再獻新猷，她將一棟發泡膠杯放入「神奇收納盒」，之後該棟發泡膠杯竟離奇消失，口多多的林盛斌揚言打死不信是科學，並豪言：「如果咁樣都係科學，我吞晒嗰幾粒珠（盒蓋上的珍珠），連埋個蓋仲有你（Louis）件衫。」志康則大唱反調：「如果唔係科學，我吞咗個蓋佢！」場面搞笑！