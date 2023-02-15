Jeffrey考牌筆試肥佬　智慧受質疑淪網絡笑柄

「世一男神」魏浚笙演、唱俱佳又靚仔，卻慘遭網絡欺凌！事緣他在合格率達90%的駕駛筆試中竟然「肥佬」，即淪為網絡笑柄，連好友Edan、洪嘉豪、劉沛蘅等都「幫理不幫親」瘋狂恥笑，有網民則感嘆上天公平：「有美貌，未必有智慧！」

曾被張敬軒激讚高顏值的24歲魏浚笙（Jeffrey），歌影視瓣瓣有份，更是廣告界寵兒，甫出道即被撥入「男神」類別。日前他卻在社交網自暴其短，上載駕駛筆試的「肥佬」成績單自首：「唔使再問我筆試及唔及格喇！我嘅情人節禮物就係『唔及格』。」並配以喊喊豬Emoji，狀甚可憐博同情。

可是網民表現不似預期，「#Jeffrey考牌筆試肥佬」淪為網上最爆笑的熱搜，連一眾好友亦不留情面，排隊洗版恥笑！男圑MIRROR成員Edan率先衝出來狂笑他玩「自爆」，Jeffrey理直氣壯說：「等畀你哋爆，不如我自爆先。」歌手洪嘉豪亦留言：「笙記……筆試嚟㗎喎……笙記……」他再解釋：「好努力溫書，仲不停做題目。」Tyson Yoshi直接留低大串笑到喊Emoji，而其綜藝節目《膠戰》拍檔岑珈其及劉沛蘅亦踴躍回應，前者安慰：「唔緊要啦，再接再厲。」後者則說：「仲睇小我！」

一眾網民亦興奮食花生，有人搞笑留言：「上天果然係公平嘅！」亦不乏「人身攻擊」之徒，笑言懷疑他的智商：「中度定重度」、「筆試想肥難過想Pass喎！」有Fans則維護說：「靚仔+蠢+善良先最受人歡迎。」但似乎明撐暗踩。雖然情人節收到「人生污點」作大禮，但Jeffrey無損旅遊心情，在韓國吃喝玩樂，再轉飛台灣繼續行程，他在飛機商務客位甜笑賣萌自拍，不少網民希望在街頭捕獲他。