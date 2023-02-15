鄭保瑞拍《斷網》勁燒錢　林家棟臉部受傷急改戲

由3大影帝郭富城、林家棟和任達華主演的電影《斷網》將於下月9日上映，這是一齣全新題材的黑客動作犯罪電影，監製鄭保瑞和導演黃慶勳早前受訪，希望打破港產動作片一貫飛車捉賊的模式，大膽地走入網絡世界拍攝犯案過程，首要條件要讓觀眾易明，演員拍攝時也需要邊配以旁述，而取景上不能太虛的原故，故決定在樹林取景，他說：「覺得網絡世界係有生命，我哋建立咗呢個世界，每日用手機，但唔知網絡世界裏面發生乜嘢事，同森林好似，所以大膽用森林代替網絡，再加入特技。」鄭保瑞稱另一個場景，原本想找一個辦公室實景拍攝，但發覺有很大落差，最後決定搭建一個新廠景，搭廠費用昂貴，但感覺值得：「因為好多場戲係半抽離，廠景係無窗，由廠入去網絡世界會舒服啲。」

電影於2020年拍攝，是新冠病毒最嚴峻時期，全港幾乎只有他們一部電影在開工，疫情令拍攝進度拖長，超出了預算。而另一個難關是林家棟當時拍攝另一部電影《惡行之外》時臉部受傷，鄭保瑞稱凌晨收到電話知道家棟受傷，由於他的精神狀態良好可以拍戲，於是導演臨時變陣：「原本拍文戲先，但無理由臉腫咗，於是一嚟就拍打戲先，拍咗兩日。」提到《斷網》有3分1戲份用上特效，故他們好尊重《明日戰記》，形容錢像泥牛入海，但明白CG發展是未來電影的出路：「做創作係咪仲係要飛車爆破？要學行前一步，有能力不如行前一步，令觀眾對港產電影有新睇法。」不過鄭保瑞就自爆戲中有一場燒車戲，他堅持真燒，但原來車戲尚未拍完，他即場向導演道歉：「Sorry，我幫佢拍一個鏡頭，點知燒咗部車。」