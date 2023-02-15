肥川彩愛　色氣全開鹹味濃

雖然家陣好多人都注重健康飲食，遵守少鹽少糖少油嘅原則，之不過，對於欣賞寫真女優嚟講，就愈多「鹽」多「奶」愈好，為咗滿足大家嘅慾望求，唔少女優都會將演出嘅「鹹味」提升，好似肥川彩愛最近實行嚟個「色氣全開」喇！

美曲線Body

好多人同個名完全相反，好似花名叫奀仔或潺仔嘅，事實上係虎背熊腰嘅大隻佬，又例如個女仔名叫文靜，但原來佢好似開籠雀咁把口講唔停，一啲都唔文靜。而喺日本寫真界亦有好多類似例子，就好似今日同大家見面嘅肥川彩愛咁，一啲都唔肥，身材不知幾Fit，而且仲婀娜多姿，上圍一對E奶斤両十足，美股亦又渾圓又上翹，加埋身高5呎6吋夠晒高挑，因而被寫真界稱為擁有「美曲線Body」。另外，彩愛本身亦係一位甜美佳人，雙眼明亮精靈，絕對係高質女優，其寫真極具觀賞價值！

極具挑逗

不過，佢唔係一出道就做寫真女優，早喺2010年投考大型女子偶像團體NMB48嘅成員選拔賽，最後從7,256位參加者中成功脫穎而出。經過一段培訓過程之後，2011年正式喺NMB48劇場初次演出，可惜好景不常，正當有機會爭取更多曝光率嘅時候，2012年佢唔小心整親隻腳，需要一段日子休養，亦因此缺席好多演出活動，後來更被踢出團體。之後，彩愛決定單飛喺藝能界發展，拍寫真就係其中一項工作，最近佢推出第4隻寫真DVD，為滿足大家嘅眼福更加作出好多大膽演出，例如表演舔雪條，再用雪條係咁撩動自己身上各個敏感地帶，畫面極具挑逗，睇到人血脈沸騰呀！

肥川彩愛除咗拍寫真，亦參演唔少電視節目，從其社交網就可以留意到相關消息，睇吓佢最近喺邊啲節目登場，當然唔少得欣賞佢嘅性感自拍照滿足眼球啦！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎6吋

三圍：34E-23-33