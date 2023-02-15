意大利Cosplay女王　噴血身材藏不住

日本、韓國及美國等性感女Coser，大家都見識過唔少，而嚟自意大利嘅女Coser就相當少見，呢位超人氣米蘭索女大家一定要識，佢就係有「Cosplay女王」稱號嘅Jannet喇！

人氣勁爆

做得性感女Coser，最基本嘅條件就係身材要有料到，否則無論着得幾性感，拍出嚟寫真都會冇睇頭，故此只要睇過呢位嚟自意大利米蘭嘅Jannet喺社交平台上分享嘅寫真，便會發現佢嘅身材真係勁吸睛！

佢嘅樣貌充滿意大利女性味道，分明嘅五官及優雅嘅氣質，充分展現出個人魅力。不過講到最養眼嘅，始終係佢嘅性感Cosplay，要知道佢嘅上圍不但分量十足，激凸而渾圓嘅車頭燈，加上深長事業線，賣相已經夠晒正，仲有一對修長美腿同誘人蜜桃臀，配合性感嘅造型，難怪自從佢喺2012年投身Cosplay界後，人氣不停攀升，至今佢兩個社交平台嘅粉絲合共超過88萬，相當厲害！

開設自家品牌

作為性感女Coser加上火辣造型，獲得超高人氣唔出奇，只係點解會得到「Cosplay女王」稱號呢？原來Jannet本身係一位時裝設計師，因此佢會親自設計和製作Cosplay服，而且每一套服裝都係獨一無二，同時佢亦樂於為其他意大利Coser製作服飾，及後佢仲修讀髮型設計及製作假髮嘅培訓，更開始為志同道合嘅Coser設計及製作髮型，久而久之，愈嚟愈多人搵佢提供一條龍嘅Cosplay服務。有見及此，Jannet決定開設自家品牌「Incosplay」，而佢亦順理成章成為品牌嘅代言人，就係咁，佢被封為「Cosplay女王」。從興趣到開公司成為老闆娘，Jannet真係勁呀！

Profile

出生地：意大利

身高：165cm

三圍：35D-25-36

雖然Jannet已貴為老闆娘，吸金力強，但係佢仍然活躍Cosplay界，更開設埋OnlyFans會員帳號，拍攝更具官能刺激嘅寫真畀粉絲欣賞。