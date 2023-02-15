陳國麟暢談「多國戀」經驗　自爆日本妹開放好多

J2清談節目《不正常愛情研究所》最新一集主題是「跨文化戀愛」，請來任職過空少的J2er陳國麟（Doniven）擔任嘉賓，他自爆先後跟日本、泰國、韓國、香港及台灣女子拍拖。Doniven笑言對象主要是亞洲女孩，因為歐美女仔嫌他瘦及不夠高大。講到第一次異地戀，是發生在美國求學時期，他說︰「係一位韓國女仔，佢比較豪邁爽朗，好直接。試過有次帶另外一個朋友出嚟，跟住女朋友同我講我唔鍾意你個朋友，我唔想再見到佢。」

至於不少香港男生夢寐以求的日本女孩，Doniven稱日本女仔無疑溫柔，但較難知道對方真實想法：「佢哋民族性太注重人哋感受，帶佢去食飯樣樣都話好食，乜嘢都話好，唔知邊樣先係佢真實諗法。」他又提到日本女孩在街外比較保守，不會跟另一半抱抱，不過他笑笑口補充：「返到屋企就唔同嘅，開放好多。」講到最溫柔的女仔，他首選泰國女生，因為泰國女少男多，故她們會千方百計取悅男仔。他又爆韓國女仔很喜歡跟另一半穿情侶裝出街，以宣示主權，而且佔有欲較強。

另外，談到最難忘的一段情，Doniven表示是剛分手的台灣前度，他形容女友做事窩心又有文青女孩感覺：「佢會好花心思，每個月都會寫小卡片講下去過邊度玩，又會計劃嚟緊去邊。」Doniven稱二人分開是因為疫情，跟第三者無關：「因為分開兩地，幾年都冇得見，維繫唔到。如果再搵女朋友都會揀日本、台灣，我鍾意啲溫柔同體貼嘅女仔，特別日本女仔，會關心人哋多啲。」