跳出溝渠再踏舞台！糖妹打女唔易做　趁行運做業主

歌手糖妹（黃山怡）突破可愛框框，在無綫新劇《新四十二章》中首次挑戰做「武功最強」的打女，更被武指盛讚有天分，日前她接受專訪表示：「同龔嘉欣、鄺潔楹有一個月學吊威吔同練拳腳功夫，我腳短啲腳程會好快，一個扭身就掂，錢家班搵我做打嘅角色。」儘管屬「動作女星體質」，可是她卻覺得「試過就算」，因拍攝過程相當辛苦，每日在嚴寒下在溝渠拍打戲，熱到汗滲特技妝：「係好好玩，又可瘦身，只都係努力做歌手好啦，或者做唱歌嘅武打巨星啦。」

新一年，她揚言要重走唱歌路，除邀黃貫中及郭偉亮製作新歌外，會連開幾個騷：「個人外亦會同林曉峰返內地開演唱會，依家開關就正啦，唔使隔離。去年接了10幾個內地商演及成為「網絡達人」速賺7位數字的她，謙虛說：「喺內地係賺到知度名，依家仲有人叫我《幕後玩家》嘅『Da姐』角色名。」問到在內地賺到幾金桶和是否心急做樓主？她稱仍在儲錢中，打算明年食住「九運」，首置維港附近的風水樓，更自爆：「有朋友話，如果唔係用200萬供細佬讀書，我應該有幾層樓，不過細佬依家有份正職，我唔使再養佢。」

問到可心急和於日本營商的男友結束3年「Long D戀」，現35歲的她卻唔憂嫁：「有相士話我好生得，至少3個，最好龍鳳胎再加一個，兩次過，否則就好似陳茵媺姐姐咁，幾年都出唔到嚟玩。」

場地提供：Studio Meta