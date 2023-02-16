【是日通勝】

農曆正月廿六

癸卯年 甲寅月 乙巳日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：修路、作灶、解除

忌：交易、裁種、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、14、46

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

金牛座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

雙子座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

巨蟹座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

獅子座：一笑解千愁，保持心境樂觀，好事自然來！

處女座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天秤座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

天蠍座：健康無大礙，但要注意節食收身易弄巧成拙。

人馬座：財運上升，投資易嘗到甜頭，可進取一點。

山羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

水瓶座：工作運稍遜，表現跟預期有出入，心情鬱悶。

雙魚座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 財運強

（跌）豬 是非多

鼠：人緣好，善於交際，聯誼會友可盡興。

牛：精神不振，做事易分心，需要別人提醒。

虎：體力欠佳，晚上不宜應酬，要好好休息。

兔：運氣低迷，勿多管閒事，以免惹上麻煩。

龍：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

蛇：體力充沛，工作上沒有問題可難倒你。

馬：頭腦靈活，一點就明，讀書考試有着數。

羊：敢於接受新挑戰，但要提防壓力過大。

猴：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

雞：獲身邊人提點，事業上會有新的領悟。

狗：情緒不穩，容易因失控而陷入是非爭端。

豬：是日沖煞，有伴侶者要慎言，勿亂發火。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

吉祥到來

寓意「吉祥」的圖案，豈止好看和美麗那麼簡單，背後往往隱含一些故事，或取其諧音之意，例如蝙蝠的「福」音、羊的「陽」音、鹿的「祿」音、魚的「餘」音、花瓶的「平」音、馬鞍的「安」音等等。

其次，用動物圖案代表吉祥（即所謂瑞獸），也是常見做法，舉例：龍代表尊貴、鳳代表清雅、麒麟代表仁愛、鶴和龜代表長壽、貔貅代表聚財、喜鵲代表報喜等等。另外，有人會用植物來表達，如萬年青、富貴竹、金錢樹、金桔、常春藤桂花等等。順帶一提，圖案的數目都有着特別意思，如穆王八駿、三羊啟泰、五蝠臨門等等。

這些吉祥圖案在現實生活中無所不在，上至達官貴人，下至普羅百姓，都會選用，無論牆壁上、樑柱上、護欄上、地板上、窗框上，以至日常用品、衣服、器皿等等。這些圖案除了象徵吉祥，還帶有記錄歷史的作用，因為從古到今，生活中發生的事物，或多或少會從圖案中體現出來。說到底，無論何時何地，我們都會對未來有美好的期盼，就算環境多難熬，總相信「吉祥」一定會到來！