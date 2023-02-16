《人肉搜尋2》少女化身鍵盤偵探尋母　劇情峰迴路轉

自2010年起陸續推出不少「螢幕電影」，亦即整套電影都在電腦或手機螢幕上發生，充份利用各種網站、通訊與社交媒體的特性，其中2018年的《人肉搜尋》（Searching）可謂最成功的示範。該片導演與編劇Aneesh Chaganty以及Sev Ohanian創作了獨立成篇的續集《人肉搜尋2》（Missing）故事，再交由新人組合Will Merrick以及Nick Johnson編導。上集講述父親搜尋失蹤女兒，今集則反轉，講述Storm Reid飾演的美國少女June如何隔空尋母！

片中June的母親與新男友前往哥倫比亞旅遊後失蹤，由於政治地理原因增加調查難度，June只好親力親為化身「鍵盤偵探」，透過電腦假冒身份登入戶口取得資料，亦租用臨時工網站大叔在異地查案，還要利用旅遊勝地的鏡頭尋人。案件愈查愈是撲朔迷離，June發覺關係疏離的母親似乎隱藏着甚麼秘密，情節發展下去，更是峰迴路轉。

原來Storm Reid接拍《人》前從未看過首集，她表示：「我接到《人肉搜尋2》前未聽過《人肉搜尋》，但我一路睇劇本就一路愛上個故事，完全被迷住，真係好好睇。正當我以為知道晒故事會點落去，根本就唔知個發展。我睇完《人肉搜尋2》劇本之後就睇返《人肉搜尋》套戲，我覺得個意念真係好正，我從來未睇過一套戲係成套戲都係喺電腦入面發生，所有嘢都係喺電子裝置螢幕上顯示。所以我可以參與到套戲，可以用一個新鮮角度玩呢個意念係好正。拍攝係好有挑戰性，因為所有嗰啲技術層面，所有畫面都係用電腦、智能手錶同手機去拍攝，係我從來未試過嘅，但喺我克服到啲技術困難後，我就開始覺得好好玩。」