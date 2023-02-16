東方日報C1：MIRROR合體進軍影壇　兄弟大鬥法

人氣組合MIRROR部分成員姜濤、Edan等去年進軍影壇，獲得好成績，今年其所屬公司有意進一步殺入影壇，正籌拍一部12子全員演出的電影，戲中眾人要大鬥法，兄弟決裂！

MIRROR多位成員姜濤、Edan、Jer等去年殺入影壇，成績不俗，主演電影為香港票房帶來近8,500萬票房進帳，Edan與Jer更分別憑《過時．過節》、《闔家辣》及《阿媽有咗第二個》入圍今年香港電影金像獎最佳新演員，銳不可當！

據知，MIRROR所屬公司MakerVille今年想進一步擴闊MIRROR的演藝版圖，正計劃開拍一部MIRROR全員演出的電影，去年已開始籌備，由於能集齊12子的戲種不多，初步構思都是跟MIRROR出身差不多，由一個大型比賽開始，不過，不會是《全民造星》般鬥唱鬥跳，而是一個鬥型鬥潮的比賽場，但由於早前姜濤受傷，加上好多細節要細傾，暫時一切都很初步，戲軌都有機會改變，預計今年內開拍。

Edan失言疑爆粗

近日，MIRROR眾成員紛紛出活動，所到之處，都人頭湧湧，人氣十足，Edan昨日於西九文化區出席音樂節記者會，過百粉絲在場外支持。而將在音樂節演出的姜濤，未有現身，但都有拍攝宣傳片呼籲，雖然面頰仍有點圓，但精神不俗。除了Edan與姜濤，Anson Lo與Ian都將在音樂節演出。Edan受訪時透露音樂節當日會獨唱5首歌，未知會否與Ian同台演出，但也很期待，尤其喜歡Ian的慢歌《另一個諾貝爾》。問到首次做戶外騷可會騷肌？他笑說：「唔會喇，已經溶晒。」笑問可會創新地表演整痱滋？他笑說：「咁好痛喎，情願唱《Paris嘅Gang Gang》。」剛過去的情人節，Edan大歎媽媽為他炮製的心形牛扒，但他不覺得媽媽是催自己拍拖，亦指媽媽從不會過問感情事，至於有沒有問過他與袁澧林的緋聞？他說：「當然有，佢好八卦㗎，好鍾意睇我啲新聞，當然有同佢講係假嘅。」

Edan被網民發現在社交網欣賞「大波妹」，他回應時失言疑似爆粗笑說：「唉！陰功，畀人跣呀X，啲中學損友好鍾意sent嘢畀人，唔小心撳入去睇，就出咗事，已經離開咗個group，唔好再發生呢啲事情。」

Anson Lo姜濤同日演出

Anson Lo未有現身音樂節記者會，不過，昨日中午卻出席另一活動，吸引過千粉絲捧場。台上他與粉絲玩遊戲，又派心心，俘虜一眾「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）。他於情人節前夕拍MV後出席自家服裝品牌活動，連踩30小時工作，令粉絲相當擔心。他指近期不用拍劇，平均每日工作大概10小時，有5、6小時休息，相比拍劇只有1小時睡覺已經好好多。

講到他缺席西九音樂節活動，他指因為早上要出席活動而預留時間，故未有安排其他工作，問到音樂節是否與姜濤同日演出？他說：「Confirm咗我同姜濤喺4月2號演出，我哋出道第一個騷試過同台合作，希望今次有機會再合作演出，有時間當然想同其他成員合作表演。」問到姜濤是否成功瘦身？他說：「係呀，上星期見過佢，佢飲食方面好健康，食得好清。但係佢隻腳啱啱先好番，所以都唔建議佢跑步、打籃球，亦唔好唔食嘢，控制飲食就OK。」

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