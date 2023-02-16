網上放負無援無助無言　仙樂都安裝4部CCTV

藝人仙樂都（吳堯堯）2020年下嫁農莊主人梁國鋒，翌年誕下女兒Bella，現已20個月大，懷孕期間患妊娠糖尿病兼血壓高，高峰期體重高達180磅，現已回落至120磅，但較未生前只有108磅，仍有10幾磅距離，早前她向任職瑜伽輪導師好友伍淑怡請教瑜伽修身法，原來她們英文名都叫做Yoyo，伍淑怡直言14歲半入行便認識堯堯，故十分投契。吳堯堯跟着瑜伽輪做動作，頗為輪盡，多次失平衡跌在瑜伽墊上，十分搞笑。

早前她在社交網發文放負，疑湊女太大壓力，留言：「我已經好盡力去讓自己過得開心，係無工作，無收入底下，用老本竭盡所能為自己增添儀式感，讓自己更加快樂！因為我好清楚知道，開心又係咁過，唔開心又係要過，點解唔開心啲過呢！所以我成日催眠自己，可以陪伴女兒每天長大，已經好幸福。」。她認湊女感到壓力，懷疑患上產後抑鬱，「Bella 1個月大時，撞親頭擦損咗，我喊咗兩個月，全家無人識湊BB，食飯就有分歧，好似我餵緊小朋友食飯，就攞啲零食出來引佢，我就變咗衰人，覺得好無援、無助又無言。」她又爆出被家中傭人偷用護膚品，有朋友教她送一套全新護膚品給姐姐，但不奏效，故近日在家裝四部攝錄機，及每次出外都會鎖上房門。停工多時的她，透露稍後將「復出」，拍攝介紹大灣區美食節目。

場地：舒適堡（屯門）