人氣碳板跑鞋　跑得又睇得

雖然本地大型馬拉松賽事剛剛結束，不過唔少跑手已經收拾心情，準備迎戰其他本地及海外跑步賽事。除了積極操練外，更花心思在裝備上，包括為自己揀番對合適的跑鞋。以下介紹的新季度跑鞋，就不止外形搶眼，更融入革新技術設計，無論跑手想搶Fo型住跑，抑或希望突破練習或出賽成績，相信都不會失望！

紅橙搶眼配色

今期熱門鞋款之一莫過於New Balance 推出的最強跑鞋FuelCell SuperComp Elite V3，以超搶眼的桃紅與橙色設計，沿用了不少跑都有好評的雙層超高回彈 FuelCell 中底，搭配特製碳纖板的 Energy Arc 技術，能提供源源不絕的推動力。鞋面設計極具包覆感，跑起來䨇腳與跑猶如融為一體。這款新作適合講求速度及肌力控制的跑手，作為中及長距離的訓練及競賽鞋最適合不過。

輕量氮氣中底

運動品牌PUMA推出了競賽級跑鞋Deviate NITRO Elite 2，表面以輕量單層透氣網面打造而成。新作採用了PWRPLATE 純碳纖強力推進板，可確保跑手每一步的穩定性。而最獨特的輕量氮氣中底科技，則提供了極致的回彈力與緩震力，每一步都輕盈舒適，讓跑手無論訓練或是在賽場上都可以有出色表現。