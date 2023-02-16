劉文正疑假死驚爆人在菲律賓　經理人突改口：還在人間

台灣歌手劉文正走紅於70、80年代樂壇，以首張專輯《諾言》一炮而紅，蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，代表作有《蘭花草》、《諾言》、《小雨打在我身上》等，1984年結束和唱片公司的合約後就淡出樂壇，近年傳出到美國生活，昨日（15日）驚傳劉文正去年生日還沒過完就辭世，終年70歲，他的經理人夏玉順已經證實，死因是心肌梗塞：「以前每個月都會跟他聯絡，最後一次見到他是兩年前。」

不過今日（16日）隨即劉文正同為新加坡飛鷹唱片老闆的一名當地媒體人否認此事，並稱前一天才跟劉文正通話，夏玉順當時表示：「我是希望他真的活，我替他高興，我怎麼會發假消息呢。」然而強調自己所言不假的夏玉順今逆轉改口，接受媒體訪問表示劉文正還在人間，但因為最近內地又有人出價20億邀劉文正辦巡演，他不願意，便跟夏玉順談好發烏龍死訊，免得又有人打擾他退休生活。

有消息指劉文正目前人平安在菲律賓，當他聽到台灣媒體報導他「心肌梗塞」病逝的消息，完全是純屬八卦謠言，消息一出有粉絲開心留言：「「太好了」、「真的假的！」不過仍有些網友痛批：「這種玩笑開不得」、「死亡這種事也可以這麼隨便的講嗎？」