網友睇到眼凸　張鈞甯被誣蔑搵男人買樓買車

台灣女星張鈞甯去年突變女股神，睇中新藥股速賺4,736萬元（約1,160萬元港幣），大家都好好奇佢嘅理財之道，因而成為財經新聞嘅常客，點知今次佢就「出事」喇。佢喺社交網轉發一篇標題吸睛嘅content farm文章：「40歲張鈞甯談愛情：愛，是捨得給我買房買車！人間清醒5金句：女人都該自私點。」嚇到佢本人都呆晒：「我是看了甚麼？」

該文章雖然被公審後，而秒速Delete，不過張鈞甯已截圖、節錄並澄清觀點：「『女人都該自私點，好好愛自己』並沒有錯…但我認為應該是把重點放在『做自己熱愛的事業，為自己而活』，而不是向外找到『愛我的男人』並且用『買房買車給我』為標準，來證明愛自己。這樣的愛也太辛苦，我沒有需要喔。」斷言自己有自愛，唔靠男人錢。

佢仲話知道自己有好多Followers，擔心讀者被誤導：「那不是我的觀念，不想誤導正在尋找自己定位的每一位女性」，又直言：「40歲的姐雖然愛情金句也是不少，但真心建議每篇『訪稿』，真的有來訪問過後再寫比較不會造成大眾誤會一個人的觀點。」踢爆成篇文都係假嘅「訪問內容」，唔畀有人借機混淆視聽，損害自己聲譽。