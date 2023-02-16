新Cafe登場　主題夠吸引

Cafe文化盛行，港九、新界各區都開設了很多主題店，近日又有不同風格的Cafe登場，除有日韓風味，就連露營主題都有，各位又可以約埋朋友去打卡了。

韓系文青風

韓國除了地道美食、化妝品和服飾外，當地亦有很多特色Cafe，於尖沙咀開業的 Coffee Hwajeon走韓系文青風格，韓式傳統裝潢，簡約有氣氛。食物方面，推介當地傳統甜煎米餅，它又叫花煎餅，餡料是紅豆蓉，表面放了食用花，煙韌又吸引。人氣的士啤梨牛角包窩夫，美味又有果香。甜食還有巴斯克芝士蛋糕、紅豆冰沫和抹茶芝士蛋糕等。鹹食則有韓式炸雞年糕、蟹肉沙律和紫菜包飯，配一杯有機馬沙拉薑茶、奶昔或咖啡都不錯。

日式喫茶店

港人一向對日本文化趨之若鶩，於銅鑼灣開設新分店的喫茶ちょうぼChoubo Kissaten，一改昭和風格，以現代時尚風作設計，門口有一條長長樓梯，最啱客人打卡。因應新分店開幕帶來新餐牌，選用宮崎地頭雞製作的南蠻炸雞及月見雞皮餃子，前者配他他醬，香脆肉嫩，後者以雞皮作餃子皮，烤過的雞皮油香十足。日式紅酒燉牛肉蛋包飯選用牛肋條製作，加上自家手工味噌和月桂葉，風味濃厚。甜品有日式布甸、戚風蛋糕等，配櫻花梳打、焙茶3.6牛乳或士多啤梨沙冰，都咁合適。

室內露營

天朗氣清，最適合行山或露營，不過還到低溫或下雨，或多或少有點狼狽。尖沙咀開設的我愛慢煮HOHO Cafe以露營作主題，店內可見帳幔、露營餐桌和椅子，配合植物和露營燈布置，相當有Feel。食物方面，熱盛海鮮拼盤有芝士焗蠔、虎蝦、大蜆和青口等，再加上酥炸魷魚圈，香口惹味。其他有美國頂級肉眼、全日早餐、風乾芝士拼盤、水牛城雞翼等菜式。甜品有慢煮紅酒梨子配雪糕、雙層朱古力曲奇配雪糕、牛角包窩夫配雪糕和慢煮菠蘿配朱古力布朗尼及雪糕等，飯後來一口甜點，讓大家來個完美的室內露營之夜。新張期間，客人可用優惠價享用精選生蠔12隻及汽酒乙瓶，風味更佳。

咖啡灣為裝潢靈感

喜歡本地品牌的啡迷，對Cupping Room這個名字絕不陌生，品牌最近首次進軍新界屯門區，藉以延續精品咖啡連接社區的理念。新店除帶來搜羅自世界各地的優質咖啡豆外，還推出新年限定拼配咖啡豆，選用來自哥倫比亞希望莊苑出品的日曬咖啡豆，以及埃塞俄比亞的波卡索有機水洗咖啡豆，帶來香蕉、紅果風味兼夾雜焦糖及提拉米蘇的芳甜味道，口感柔滑而圓潤；之後更會有中度烘焙的B-side拼配咖啡豆。團隊更為新店設計全新餐牌，有人氣的招牌意粉及首次推出的法式可麗餅，共9款有鹹甜口味，金黃色的餅皮柔軟而厚薄適中，配上多種配料，甚至隨客人喜好而搭配，美味可口。新店內裝貫徹品牌時尚簡約風格，以木系傢俬作主調，並以屯門區的咖啡灣作靈感設計，打造出開揚而富天然氣息的舒適環境，讓大家置身其中，享受寧靜美好時光。為慶祝新店開業，於指定日子惠顧堂食，特別推出多個買一送一優惠，包括意粉買一送一、法式可麗餅買一送一、咖啡或飲品買一送一等。