靈敢侶情：誰說學數學沒用？

創作食譜，必需訓練味蕾，還要懂得計數。

先講我怎樣訓練味蕾。當初練習創作食譜時，我會把未煮過的、烘過的、和用水煮過的香料分別放進嘴裏試味，有一次更因而令舌頭腫起來，原來有些香料是不能生吃。把這件搞笑事跟其他廚師分享，原來他們也有相同經歷，有一位更失去味覺兩天，嚇死！

其次，就是要試無麩質的粉類，包括糯米粉、粘米粉、木薯粉、粟粉、粟米粉、糙米粉、蕎麥粉等等。又是生、蒸熟、焗熟去試味道和質地。最難吃該是粟粉了，質地像膠味道像木，奇怪得很。

大概在創作一個月之後，我才知道還要計數。話說，我想做出一款沒有牛油、少糖、不是把蛋糕漿煮至半生熟的心太軟，因此，需要先做一個朱古力內餡，外包一層蛋糕漿。

最難的地方就是：焗好後，內餡要溶掉、蛋糕不能過熟。所以，我要計算出餡和蛋糕的重量比例和高度、朱古力溶成液體和蛋糕焗熟的速度。毫無頭緒，完全想豁出去盲試，盲試即是每次焗少一分鐘、加多10克蛋糕漿，試到對為止。但想到自己的錢不多，能省食材就省，便只好硬着頭皮去計圓柱體的體積、和朱古力溶化的速度。

做了八十多個之後，食譜做好，十分成功，開心得不得了！所以說，成功需苦幹，苦幹也包括要完成令人抓破頭皮、苦不堪言的數學，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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