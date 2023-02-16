科技發展帶動筆電的性能提升，一部強效筆電現在已能取代桌面電腦，讓多媒體創作人、高用量用家任何時候也能發揮創意！Apple最近推出的全新14吋及16吋MacBook Pro就是當中表表者，配備了M2 Pro及M2 Max晶片，效能、續航力、連接性都有長足進步。同期仲有其他強效筆電準備登場，今次一於同大家搜羅出來！

8K輸出超長續航

新一代MacBook Pro維持2021年版的全鋁合金造型，一體成型機身內置Liquid Retina XDR屏幕、背光精妙鍵盤、1,080p FaceTime HD相機、6喇叭音響系統及錄音室級數三咪高風陣列；同時配有SDXC卡槽、HDMI連接埠、3.5mm耳機插口、MagSafe 3充電介面及3個Thunderbolt 4連接埠，其中HDMI升級支援60Hz 8K顯示器或240Hz 4K顯示器，更符合現今高清製作要求。多得M2 Pro及M2 Max晶片，官稱與Mactel平台的同機型比較的話，新機的特效算圖速度快6倍，色彩調校快2倍，剪片及轉碼速度快近16倍！而今代最高記憶體竟達96GB，對繪圖性能也有相當大幫助。另外，有賴新晶片的節能表現，16吋型號的續航力延長至22小時，屬Mac歷來最持久。

首配靚芒

MSI Titan GT77 HX採用Intel Core i9-13980HX處理器和NVIDIA GeForce RTX 4090獨立顯示卡，並搭載自家 OverBoost Ultra超增壓模式技術，不但可把總功率推至250W，還能把時脈提升至5.2GHz之高，打機剪片俱一流。它更配備全球首款4K 144Hz Mini LED屏幕，擁有1,000,000:1對比度、1,000nits峰值亮度，仲符合DisplayHDR 1000標準認證，色彩分外逼真。

創意雙屏

Lenovo ThinkBook Plus Twist創新採用雙面屏設計，一面是13.3吋400nits亮度的2.8K OLED屏幕，另一面則是12吋彩色E-ink墨水屏幕，用戶透過180度轉軸就能輕鬆切換；而兩面屏幕均對應觸控指令及手寫筆，因此閤上機蓋就能當作繪圖平板使用。其他規格包括Intel 13代Core i7處理器、16GB RAM、1TB硬碟、56Wh電池及1個3.5mm耳機接口，預計今年6月上市。

順滑繪圖

Kamvas Studio 16由繪圖工具品牌Huion推出，主攻多媒體創作人，可變成平板、繪圖板或筆電模式。它的屏幕足有15.8吋，支援2,560x1,440解像度及100% Adobe RGB模式，全新PW550S觸控筆對應8,192壓力感應兼可更換筆尖，帶來順滑繪圖體驗。處理器用上Intel Core i7-1165G7，搭配16GB RAM及512GB SSD，並提供兩個USB-C連接埠供連接4K顯示器。

怪物性能

Acer Predator Helios 18面向遊戲玩家和創作人士，集成第13代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU、32GB RAM等頂級硬件，背後光線追蹤技術還原逼真光影變化。其18吋Mini LED屏幕解像度最高達到2,560x1,600，高寬比為16:10，刷新率仲高達250Hz，比不少電競級顯示器仲要高！另外第5代AeroBlade特製3D雙重風扇具快速冷卻效果。

裸視3D

ASUS於CES 2023發表了多台裸視3D筆電，Vivobook Pro 16X 3D OLED是其中之一。16吋屏幕平常解像度為3,200x2,000，並有著120Hz刷新率，但只要啟動3D模式，面板前方的液晶切換層就會產生立體畫面，其眼球追蹤技術更可令3D物件隨用戶眼球一起轉動！內置13代Core i HX系列處理器與NVIDIA GeForce RTX顯示卡，配備最高64GB RAM及2TB SSD。