【營事檔案】芝士焗豆腐吞拿魚　含豐富蛋白質

豆腐除了可作皮蛋豆腐、滾湯、煎豆腐外，更可用西式的方法處理。今次的食譜所用到的食材，都是十分容易購買而且大部分人都愛食；加上芝士具有濃郁的奶香味，外形更十分吸引，適合一家大小。

基因改造食物並不可怕

市面上最常見的基因改造食物有黃豆及粟米等。現時在香港基因改造的食物毋須額外標明，市民是難以分辨。如想避免食用基因改造的豆腐，可揀選列明有機認證的豆腐，一般來說，基因改造的產品是不符合有機生產的原則，所以有機食品中就不會含有任何基因改造的成分。但世界衞生組織指出，目前可出售的基因改造食物都已通過風險評估，因此不大可能對人類健康帶來風險，因此可放心加入黃豆及其製成品在日常飲食中，達致均衡飲食的習慣。

吞拿魚有益不妨多吃

魚類含有豐富的蛋白質及不飽和脂肪酸，有助肌肉及腦部健康，但如你是關注體重及血脂的人士就需注意，魚肉都屬於肉類的一部分，過量進食都是會引致肥胖及影響血液中的膽固醇含量。衞生署建議每天進食不多於五至六両瘦肉就已經足夠一般成年人的蛋白質需要 。此外，亦需留意魚頭、魚腩、魚鰭部分的脂肪及熱量較高，建議選擇魚背、魚尾等位置，相對會較低脂。

【芝士焗豆腐吞拿魚】

材料：

硬豆腐 1磚

水浸吞拿魚 1罐

低脂芝士片 1片

茄汁 適量

做法：

1.豆腐壓碎後倒入可放入焗爐的容器中，備用。

2.鋪上已隔去水分的吞拿魚。

3.擠上茄汁及已撕碎的芝士片。

4.焗爐200度焗10分鐘，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。