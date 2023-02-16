陳展鵬任華姐評判　被問泳裝評分準則：身形似太太會畀好高分！

由TVB Anywhere呈獻TV Media Australia主辦的《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》日前於悉尼圓滿舉行。經過多個環節的角逐，來自8號喬西美莎囊括冠軍及「最上鏡小姐」兩大榮銜，亞軍及季軍分別由來自6號周欣怡和12號孫曉昱獲得，由決賽佳麗互相投票選出的「友誼小姐」則由9號尹蕊獲得。

今年總決賽特別邀請TVB藝人陳展鵬（Ruco）擔任星級評判兼表演嘉賓，以及TVB金牌主持人安德尊（大王）擔任大會司儀，早前往香港參加TVB《聲夢傳奇2海外踢館賽》的澳洲海選亞軍蔣沁忻（Gina）擔任開場表演嘉賓，以精彩歌舞為比賽揭開序幕，帶領9位活力四射的佳麗華麗登場，表現自信一面。

在最獲注目的泳裝環節，Ruco被問及評分標準是甚麼，他即場笑答：「呢個問題太難答啦，因為太太都在場。作為專業嘅評審，泳裝當然好吸引眼球啦。咁如果身形好似我太太呢，我就會畀好高分喇！」全場觀眾聽罷不禁失笑拍掌。泳裝環節期間，大王即以和彩虹顏色相關的刁鑽題目考驗佳麗的急才，面對這些高難度的問題，一眾佳麗均表現機智，淡定應對。

而《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》桂冠最終由8號喬西美莎摘得，她表示得獎一刻是人生最開心的時刻，恍如夢想成真。她又表示，整個比賽過程中最困難的是減肥，她會繼續努力以最好狀態代表澳洲參加國際中華小姐。對於今次競選總決賽，Ruco表示：「今次比賽我最欣賞就係大王同佳麗嘅演戲比併，好好睇同好好笑！至於賽果，三甲其實係我預期。今屆佳麗嘅表現比我想像中更優秀，到時返香港角逐國際中華小姐都一定得啊！」