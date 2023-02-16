任達華留港拍戲有新造型　望荷里活電影來港取景

藝人任達華（華哥）和琦琦今日（16日）夫妻檔出席活動，琦琦透露聖誕去了馬爾代夫，新年就選擇飛澳洲歎世界，因全家都喜歡熱的地方，隨着香港復常，任達華表示好開心，希望世界各地更多人來港，品嘗香港美食、參與體育盛事及更多人來港拍戲，因香港的街頭魅力是其他地方不能取代。

他透露近日留港拍新戲，暫未透露戲名，但下周會試造型，他笑言：「所以剃咗鬚。」提到張艾嘉憑《燈火闌珊》奪金馬影后，今次角逐香港電影金像獎影后，有機會再下一城，任達華表示對張艾嘉具信心，戲中飾演張艾嘉老公一角的他，稱戲份好少，希望能帶動其他新演員，提到近日票房市道興旺，他覺得是好事，希望帶動電影事業，將來更多荷里活電影都來港取景。

提到好友張婉婷的電影《給十九歳的我》，自上映以來備受爭議，之後並暫停公映及退出金像獎「最佳電影」，華哥稱剛剛返港所以不清楚，也沒有看該戲，故未致電對方了解，他亦稱已很久沒見張婉婷。

另外，琦琦表示女兒任晴佳（Ella）最近忙考大學，故推掉所有工作，稱Ella對考試好緊張及要求高，琦琦的工作就是陪伴女兒，在適當時候着女兒放鬆一下，他們習慣每晚都會一家人坐着傾偈，或看電影。華哥表示會為女兒下廚，陪她散步做運動減壓。同場還有鍾鎮濤擔任表演嘉賓，但公關未有安排受訪。