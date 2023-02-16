泳兒陳逸璇開騷為「毛孩」發聲：要照顧佢哋一生一世！

歌手泳兒、陳逸璇、黎美言、蘇姍等將參與下周在旺角為毛孩舉行的慈善演唱會，泳兒曾經有兩隻狗，性格都不同，一隻專注力很強，另一隻很衝動，她說：「希望大眾知道人係可以擁有好多嘢、朋友，有能力爭取自己想要嘅嘢，但寵物世界裏面，只有我哋又或者係食物，所以我不斷提醒自己，花多啲時間陪吓同愛錫佢哋。千萬唔好棄養，寵物不只係寵物，而係一家人。如果係一家人，又點會捨得棄養呢！當決定養寵物，首先要諗清楚照顧佢一生一世。我睇過好多片段關於流浪貓狗，當有疾病需要醫治嘅時候，好需要物資同金錢支持，希望大家多多支持流浪毛孩機構。」

而陳逸璇十幾年前就已經出過一本寵物書，訪問很多領養流浪貓狗主人，讓大家知道養貓狗不一定要名牌，她說：「我嘅狗狗Bingo就係喺愛護動物協會相遇，感覺好投緣，於是就申請帶佢返屋企。其實狗仔好有靈性，我唔開心佢都感應到，有好幾次我好難過嘅時候，就係佢走上前安慰我，好多次攬住佢又笑又喊！舊年二月15歲狗仔離世，雖然好傷心，但佢13、14歲時候，搞咗個大型嘅生日會，好難忘！我好想藉今次活動，呼籲大家唔好棄養，養之前要想清楚，千祈唔好當佢哋係一份禮物送畀人，要有責任感，佢哋嚟到你屋企，就成為你家庭一分子，就係一家人！」

黎美言跟毛孩有太多難忘相處回憶，例如會一起煲劇，帶牠去做雜誌訪問，一起慶祝生日等。她表示今次演唱會，最希望帶到一個重要訊息給大家不要棄養，要盡可能領養毛孩，讓牠們有個溫暖的家。蘇姍自細已養寵物，早年她曾因心臟病發引致肺炎，要入ICU四天，迷糊間見到曾養過3隻已逝世的狗仔在床前安慰，她說： 「我仲聽到聲音話我未死得，要好好生存。」她解釋不到是真是假，只當是夢境，但可見與毛孩有很深感情。她表示雖然這幾年大家生活不易過：「但有多困難都唔好遺棄毛孩，佢哋都係家人，就算真係唔能夠養，都要幫佢搵到新主人。」