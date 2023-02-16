座駕停車場撞柱　林作否認不小心駕駛受審

曾自封「香港抽水王」的前大律師林作，去年6月駕駛私家車至中環長江集團中心停車場時撞柱，事件中沒有人受傷，但他就因此事被票控1項不小心駕駛罪。林否認控罪，案件今天（16日）於東區裁判法院開審。裁判官朱敏瀚於控方舉證完畢後裁定案件表證成立，案件下午續審。據停車場保安主任供稱，他在肇事現場發現，其中一條鐵柱柱身出現3個凹痕，地下亦有紅色漆油碎片。

林作今早在其現任女友裕美陪同下到庭。傳票控罪指，被告林作於2022年6月10日，在皇后大道中2號長江集團中心停車場地下至地下1層，不小心駕駛1輛私家車。據同意案情透露，被告於當日早上近12時駕駛紅色私家車到該停車場，且有閉路電視拍到事發片段，當日有下雨，停車場地面濕滑。

停車場的客戶服務員黃綺梅（譯音）供稱，被告於當日到收費處找她稱，他進入停車場時其汽車撞到1條鐵柱，並帶她察看。她見到鐵柱有凹痕，於是找保安主任呂炳奇（譯音）處理，被告稱要先離開並留下卡片。呂則供稱他視察現場發現柱身有3個凹痕，地上有紅色漆油碎片，他有拍照記錄並翻看閉路電視片段。其後被告回到現場，向呂稱因為「跣胎」致意外發生，又稱會承認責任。不過被告又向呂稱意外很輕微，質疑如何證明設施的損壞是他造成。案件現押後至下周五（24日）續審，到時將作結案陳詞。

案件編號：ESS 26888/2022