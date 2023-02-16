廉政狙擊︱胡定欣自帶超強氣場　演女強人入型入格

由王浩信、黃宗澤、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝等主演的《廉政狙擊》下周推出，晚上九點半翡翠台播映，劇中飾演亦正亦邪的定欣，為打造女強人角色，每次出場她不但化行妝，且套裝或晚裝均相當Sharp醒，獲網民讚擁有「超強氣場」，她說：「今次嘅服裝都係由劇組服裝指導負責，雖然第一次合作，但係都好夾，佢為我安排嘅衫完全畀到我有做老闆嘅感覺。」定欣坦言她飾演的屠敏相當有難度：「呢個角色好多時都好需要忍耐，因為咁先可以達到佢嘅終極目的，就係討回公道，除咗忍耐，加上個角色嘅過去都好沉重，自己作為觀眾去睇（個故事）都感受到好多傷痛。」

劇中定欣身邊的有班超強兵團，由蔡潔、陳庭欣、莊思明及型男古天祥組成，五人更自稱為「五星戰隊」，當中以做其助手的蔡潔與她最多互動，兩人首次拍劇合作，但原來蔡潔入行前，已跟定欣「合作」過：「當時我喺澳洲選完美之後，曾經採訪過嚟澳洲嘅定欣，所以都幾有緣，我一直都覺得佢好專業好靚。」蔡潔表示能跟定欣合作，獲益良多：「我算係喺VIP位置去睇定欣表演，我覺得佢真係好游刃有餘。同埋有一排我有啲心事，我好Open同佢分享咗，佢又畀咗好多意見我，我都好Surprise，佢係好好嘅聆聽者。」蔡潔更感激定欣於去年台慶幫忙挑選戰衣：「我着咗條黑色裙，好多人讚，其實嗰條裙定欣有份幫手揀，所以好開心認識到佢呢位朋友，希望以後再多啲合作。」