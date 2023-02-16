阿Dee被嘲升呢億萬票房男星　ERROR邀MIRROR客串新片

「宇宙天團」ERROR首部合體孭飛英皇電影《陰目偵信》，四子現身記者會時妙語連珠，成員梁業（肥仔）、193（郭嘉駿）及吳保錡先吹噓阿Dee即將成為億萬票房男星，更一輪嘴不讓阿Dee出聲，保錡：「阿Dee 8千萬除褲，呢套戲如果4,500萬，我哋三個夾住除埋佢條底褲。（你哋三個除咩呢？）我哋每人100萬，梗係唔使除！」193則笑指今次阿Dee貴為主角，他們只是茄喱啡，肥仔就以電影初哥自居，指阿Dee於影圈已打滾多年，故三子認為任配角實屬正常。

對於兄弟你一言我一語，阿Dee無奈表示：「佢哋係當打電影圈新人，總之4個都係男主角，不分彼此。」193打蛇隨棍上，問到若阿Dee他日於金像獎獲獎，會否再除褲慶祝？阿Dee笑說：「經過上次除褲找數之後，我係唔會再作任何回應，但會喺不同時段除佢哋條褲，反正我再除褲都冇驚喜。」

問到四人於片中可有挑戰？肥仔即「投訴」三子拍動作戲均有替身，唯獨自己要親身上陣，三子即同聲串爆他一直在熟睡，根本不知他們在演出高難度動作，搞笑非常，及後保錡才一臉認真表示日前跑馬拉松時傷了膝蓋，故部分動作戲份要出動替身代為完成，一頭薯頭髮型的他，自爆專登為角色加入元素：「呢個負離子頭薯嘜啲，但都遮掩唔到我嘅美貌，同埋我會不停食捧捧糖，一日10幾支，最大挑戰可能係患糖尿病，希望可以成功爭取到做糖果代言。（有冇感情線？）得我冇。」說罷即被肥仔爆他自加一段與婆婆感情線，阿Dee亦加入戰團指有場連環咀戲。

談到MIRROR幾合體拍電影，問到可擔心打對台？四子即笑指兩個組合屬不同界別，認為無需比較，最重要是香港電影多產量，193則趁機邀請MIRROR客串：「話唔定有2億票房，好過觀音借庫。」