鷲尾芽依　究極之J奶

日文「究極」即係「終極」咁解，用得呢個形容詞，好明顯有「無人能及」嘅含意，而家陣25歲嘅鷲尾芽依，佢嗰對41吋J奶，唔單止享有「神級」嘅美譽，仲得到「究極」嘅稱號，難怪喺日本AV界嘅人氣愈嚟愈強！

身材超正

熟悉日本AV界行情，必定睇過S1嘅出品，事關呢間大廠坐擁大量頂級女優嘅專屬權，當中有好幾位「胸」前偉大嘅神乳級女優，除咗安齋拉拉、汐世、山手梨愛、小宵虎南之外，今日為大家介紹嘅鷲尾芽依都係佢哋力捧嘅女優。喺2019年出道嘅芽依，因為身材實在太正，尤其係心口對J奶又大又挺，曾經有朋友介紹佢去藝能事務所做模特兒，只係因為冇興趣先冇做到，後來被AV事務所睇中，正式下海，而當時嘅藝名叫「筧純」，仲獲得「究極之神級J奶」呢個稱號添！

演出自然

據講阿妹為咗做好呢份工，喺拍攝第一部AV之前，特登去健身室操弗自己，真係抵讚。2020年佢改用現有藝名繼續為S1效力，氣勢愈嚟愈勁，仲成為片廠嘅中流砥柱。雖然一度有人爆料指，芽依之前做過風俗娘一段日子，又話佢喺拍AV之前唔止同過一個男人上床，性經驗少嘅說法與現實不符，但依然唔影響一眾AV迷對佢嘅鍾愛，原因好簡單，事關佢嘅演出好自然，唔會夾硬扮癡女，而係以溫柔貼心嘅態度向男優展開挑逗攻勢，動作唔會過激，表情同反應都發自內心，真係睇到人相當舒服。