成人直播 引人入「性」

家陣網上有唔少索女搞成人直播，理由係有大量網民捧場兼課金，所以佢哋可以話係樂此不疲，甚至作四級演出都冇Say No，難怪會被四仔片廠睇中，將成人直播題材大玩特玩。

素人演出

成人直播之所以引人入「性」，因為一班女主播夠晒大膽，當佢哋化身為四仔演員，演出效果又會係點嘅呢？想知答案嘅話，千祈咪錯過由Net Video Girls炮製嘅《Amateurs Caught on Cam #11》。呢個系列專向現役成人女主播呢班素人埋手，將佢哋嘅成人直播演出變為影片內容，而喺呢一集亮相嘅Alice Visby、Summer Vixen同Cecelia Taylor，都係近期人氣相當高嘅女主播，其中Alice Visby嘅話題度更加係眾人之冠！

主播揭秘

鏡頭前勁發姣嘅成人女主播，私生活係咪一樣咁風騷？由Nikita Bellucci Production製作嘅《Obsessions #10》，聲稱以現役成人女主播嘅真實故事為背景，正好畀大家了解更多。影片由片廠老闆兼脫星Nikita Bellucci自編自導自演，並搵嚟Clara Mia等靚女參與，事前訪問咗多名成人女主播，再將佢哋嘅故事拍番出嚟，好有揭秘色彩，當中有位女主播平時會喺鏡頭前同男士曳曳，但現實中嘅佢竟然係性冷感，真係出人意表呀！

脫星轉型

真人騷節目睇得多，有冇興趣睇吓脫星點樣轉型為成人女主播呢？由Delphine出品、Bloomer Yang執導嘅《Cam Girl Initiation》，搵嚟Ana Foxxx及Victoria Voxxx兩位脫星演出，講述佢哋有興趣做網絡成人女主播，但就零經驗，根本唔知點入手，於是走去訪問一班前輩同埋業內人士，希望從中取經，究竟成功與否，就留番畀大家自己睇。