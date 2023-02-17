【是日通勝】

農曆正月廿七

癸卯年 甲寅月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、動土、安床

忌：取魚、蓋屋、搭廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、28、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

金牛座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙子座：整體運勢不錯，但在理財方面要審慎行事。

巨蟹座：財運好到極，作小額投資，可獲理想回報。

獅子座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

處女座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

天秤座：安守本分，勿越俎代庖，保持低調免惹禍。

天蠍座：模稜兩可的態度要戒，以免成為事業絆腳石。

人馬座：享天時地利人和，可放膽追夢，容易成功。

山羊座：勉強無幸福，懂得珍惜你的人，才值得愛。

水瓶座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙魚座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）鼠 狀態差

鼠：是日沖煞，狀態不佳，求職轉工易碰壁。

牛：說話口氣宜委婉，以免令身邊人不滿。

虎：人緣旺，獲別人熱情接待，心情大好。

兔：出門前悉心打扮，可令異性緣旺上加旺。

龍：積極參與社交活動，得着會比預期多。

蛇：單身者有意外桃花到來，宜保持理性。

馬：投資要量力而行，貪心有可能得不償失。

羊：鴻運當頭，生活過得幸福，令人羨慕。

猴：職場競爭大，要有勞而無功的心理準備。

雞：感情關係出現暗湧，關心與包容可化解。

狗：貴人運強勁，利商談公事，成功機會大。

豬：偏財運強，得財不費力，但勿沉迷賭博。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星 二黑三碧星

一白貪狼吉星是三大吉星之一，但飛入西南坤宮受剋，其吉不起。但如果凶星飛入某個宮位受剋，是否其凶不起呢？二黑巨門病符星飛入東方震宮，震宮屬木，剋制二黑土星。

紫白訣云：「鬥牛殺起惹官刑。」牛這種動物是二黑坤卦，震卦代表官府，木土相戰，會引起官刑的口舌之爭。官刑這麼重的情況，外在巒頭有殺少會出現。一般多數出現腸胃病及母子相爭。坤為母為腹部，震為長乃子。

玄空秘旨云：「雷出地而相沖，定遭桎梏。」東方震為雷，二黑坤為地，木剋土為互相衝擊，必定遭受桎梏。同樣道理，都是官刑之說。房間在家中之東方，飲食要小心，說話不要太動氣。家居東方有窗的坐西向東，雖然二黑凶星飛臨，運氣有些不及虎年，只要飲食與口舌小心，可在東窗放6個閃爍銅錢化解。

玄機賦云：「雙木成林，雷風相薄。」三碧祿存是非星飛入東南巽宮，三碧木與東南巽木，成為木木相成為林木。先天八卦為雷風相薄，所以東南位雖是凶星，當遇上陰陽相交，自然生機勃勃，又是另一景象。